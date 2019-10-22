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22 октября 2019, 21:16

А ты докажи, что таксист!

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Фото: top.st
Дорожные полицейские Северной столицы провели ночной рейд, в ходе которого останавливали и проверяли иностранных граждан – водителей такси на предмет соблюдения действующего законодательства РФ.

Ранее мы писали
Подписчики группы «Москва 24» в соцсетях поддержали дискуссию о том, как столичные таксисты требуют неоправданно ...
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Проблема, как все мы знаем, имеет место быть: таксистов-иммигрантов (как законных, так и «бомбил») на улицах Санкт-Петербурга много, как никогда. И, увы, далеко не все из них отличаются знанием русского языка, городской географии и, что еще хуже, Правил дорожного движения. 

Согласно данным регионального Управления МВД, удалось проверить 130 автомобилей такси и чуть больше документов у иностранных граждан. 12 «гостей» из этого списка пришлось привлечь к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Гаишники работали сразу в нескольких точках Приморского района: на Ушаковской автомобильной развязке, на перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы, у станции метро «Черная речка».

Нарушения миграционного законодательства – лишь «вершина айсберга». В ходе рейда дорожные полицейские также выявили иммигрантов, управлявших автомобилями без ВУ, без полиса обязательного автострахования, с непристегнутыми ремнями безопасности и т.п.

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Прилетаю в Шереметьево, Терминал B. Такси заранее заказано столичным партнером, поэтому к прилету машина уже ...
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По данным фактам составлены соответствующие протоколы.

Из личного опыта

Возникла как-то необходимость быстро уехать в аэропорт. Поднял на перекрестке руку, останавливается потертая жизнью Daewoo Nexia, из опускающегося стекла на еле понятном наречии человек предлагает свои услуги. Кое-как сговорились о цене. Сел, проехали пару километров, водитель попросил «проавансировать» поездку на ближайшей АЗС, поскольку «банк пустой, до аэропорта не дотянем». 

Заправились, выезжаем на Пулковское шоссе, впереди показался пост ГИБДД. Гость с юга занервничал, поправил ремешок, посмотрел, пристегнут ли я. После чего обращается со следующим текстом: «Впереди милиция, если остановят – скажи, что ты – мой брат».

Я посмотрел в зеркало, затем на водителя. Не найдя ровным счетом никакого сходства, банально расхохотался. Мимо дорожных полицейских проехали, к счастью, без остановки…

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А ты докажи, что таксист!
{{material_127891}} Проблема, как все мы знаем, имеет место быть: таксистов-иммигрантов (как законных, так и «бомбил») на улицах Санкт-Петербурга много, как никогда. И, увы, далеко не все из них отличаются знанием русского языка, городской географии и, что еще хуже, Правил дорожного движения.  Согласно данным регионального Управления МВД, удалось проверить 130 автомобилей такси и чуть больше документов у иностранных граждан. 12 «гостей» из этого списка пришлось привлечь к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.Гаишники работали сразу в нескольких точках Приморского района: на Ушаковской автомобильной развязке, на перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы, у станции метро «Черная речка». Нарушения миграционного законодательства – лишь «вершина айсберга». В ходе рейда дорожные полицейские также выявили иммигрантов, управлявших автомобилями без ВУ, без полиса обязательного автострахования, с непристегнутыми ремнями безопасности и т.п. {{material_127366}} По данным фактам составлены соответствующие протоколы.Из личного опытаВозникла как-то необходимость быстро уехать в аэропорт. Поднял на перекрестке руку, останавливается потертая жизнью Daewoo Nexia, из опускающегося стекла на еле понятном наречии человек предлагает свои услуги. Кое-как сговорились о цене. Сел, проехали пару километров, водитель попросил «проавансировать» поездку на ближайшей АЗС, поскольку «банк пустой, до аэропорта не дотянем».  Заправились, выезжаем на Пулковское шоссе, впереди показался пост ГИБДД. Гость с юга занервничал, поправил ремешок, посмотрел, пристегнут ли я. После чего обращается со следующим текстом: «Впереди милиция, если остановят – скажи, что ты – мой брат».Я посмотрел в зеркало, затем на водителя. Не найдя ровным счетом никакого сходства, банально расхохотался. Мимо дорожных полицейских проехали, к счастью, без остановки…
2019-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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