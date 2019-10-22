А ты докажи, что таксист!
- 136
- 0
Согласно данным регионального Управления МВД, удалось проверить 130 автомобилей такси и чуть больше документов у иностранных граждан. 12 «гостей» из этого списка пришлось привлечь к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.
Гаишники работали сразу в нескольких точках Приморского района: на Ушаковской автомобильной развязке, на перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы, у станции метро «Черная речка».
Нарушения миграционного законодательства – лишь «вершина айсберга». В ходе рейда дорожные полицейские также выявили иммигрантов, управлявших автомобилями без ВУ, без полиса обязательного автострахования, с непристегнутыми ремнями безопасности и т.п.
Из личного опыта
Возникла как-то необходимость быстро уехать в аэропорт. Поднял на перекрестке руку, останавливается потертая жизнью Daewoo Nexia, из опускающегося стекла на еле понятном наречии человек предлагает свои услуги. Кое-как сговорились о цене. Сел, проехали пару километров, водитель попросил «проавансировать» поездку на ближайшей АЗС, поскольку «банк пустой, до аэропорта не дотянем».
Заправились, выезжаем на Пулковское шоссе, впереди показался пост ГИБДД. Гость с юга занервничал, поправил ремешок, посмотрел, пристегнут ли я. После чего обращается со следующим текстом: «Впереди милиция, если остановят – скажи, что ты – мой брат».
Я посмотрел в зеркало, затем на водителя. Не найдя ровным счетом никакого сходства, банально расхохотался. Мимо дорожных полицейских проехали, к счастью, без остановки…
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве