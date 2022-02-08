Alfa Romeo представила новый кроссовер: он очень красивый
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
В стандартное оснащение входит цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и 10,25-дюймовый тачскрин медиасистемы Uconnect 5, которая поддерживает беспроводное подключение для Apple CarPlay и Android Auto. Комплекс систем активной безопасности включает в себя адаптивный круиз-контроль, предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим экстренным торможением и обнаружением пешеходов, помощь в удержании полосы движения, мониторинг слепых зон, обнаружение помех при движении задним ходом, а также «автопилот» в пробках.
В США новый кроссовер будет поставляться с 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 259 л.с (400 Нм), которая сочетается с 9-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Альтернативу ему составит гибридная силовая установка на базе 1,3-литрового турбомотора, который дополнен электродвигателем мощностью 123 л.с. Суммарная отдача достигает 276 л.с. Трансмиссия: 6-диапазонный «автомат», привод – передний. Емкости аккумулятора (15,5 кВт-ч) должно хватать на 48 километров в электрическом режиме. В Европе покупателям предложат «умеренные» гибриды на базе 1,5-литровыого мотора, а также дизельный вариант.
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