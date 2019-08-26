26 августа 2019, 08:40
Alpina не хочет тюнинговать переднеприводные модели BMW
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Фото BMW
Специалисты баварской компании Alpina уже более полувека занимаются доработкой серийных автомобилей BMW. Сейчас стало известно, что переднеприводные модели BMW не представляют для них никакого интереса.
Фото Alpina
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По словам господина Бовензипена, доработка таких автомобилей для Alpina финансово нецелесообразна. В качестве трансмиссии в этих моделях вместо стандартной для BMW коробки ZF используется японская Aisin, а моторы имеют 3 или 4 цилиндра. Обычно Alpina имеет дело с рядными «шестерками» или V8.
Затраты на разработку новых агрегатов были бы очень высоки, а получить прибыль в более бюджетном сегменте существенно сложнее. Поэтому Alpina продолжит придерживаться проверенной практики доработки заднеприводных BMW, которая до сих пор была для компании чрезвычайно успешной.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Отличный автомобиль, ни разу не пожалел о том что купил его в своё время! Не слушайте тех, кто говорит об Альпине плохо, это полный бред.
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
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