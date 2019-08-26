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26 августа 2019, 08:40

Alpina не хочет тюнинговать переднеприводные модели BMW

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Фото BMW
Специалисты баварской компании Alpina уже более полувека занимаются доработкой серийных автомобилей BMW. Сейчас стало известно, что переднеприводные модели BMW не представляют для них никакого интереса.
Alpina не хочет тюнинговать переднеприводные модели BMW

Фото Alpina

 
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Глава Alpina Андреас Бовензипен на презентации в Австралии B5 Touring сообщил журналистам Motoring, что компания не заинтересована в создании «накачанных» версий переднеприводных моделей BMW. Напомним, новая архитектура UKL с поперечным расположением двигателя и передним приводом дебютировала еще в 2014 году на хэтчбеках Mini. В дальнейшем она легла в основу младших моделей BMW: 2-Series Active Tourer и Gran Tourer, кроссоверов X1 и X2. В мае представили семейство BMW 1-Series третьего поколения (F40), которое также перевели на переднеприводную платформу.

По словам господина Бовензипена, доработка таких автомобилей для Alpina финансово нецелесообразна. В качестве трансмиссии в этих моделях вместо стандартной для BMW коробки ZF используется японская Aisin, а моторы имеют 3 или 4 цилиндра. Обычно Alpina имеет дело с рядными «шестерками» или V8.

Затраты на разработку новых агрегатов были бы очень высоки, а получить прибыль в более бюджетном сегменте существенно сложнее. Поэтому Alpina продолжит придерживаться проверенной практики доработки заднеприводных BMW, которая до сих пор была для компании чрезвычайно успешной.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Alpina D3
Отличный автомобиль, ни разу не пожалел о том что купил его в своё время! Не слушайте тех, кто говорит об Альпине плохо, это полный бред.
jaffilm
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
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Alpina не хочет тюнинговать переднеприводные модели BMW
 {{material_126609}}Глава Alpina Андреас Бовензипен на презентации в Австралии B5 Touring сообщил журналистам Motoring, что компания не заинтересована в создании «накачанных» версий переднеприводных моделей BMW. Напомним, новая архитектура UKL с поперечным расположением двигателя и передним приводом дебютировала еще в 2014 году на хэтчбеках Mini. В дальнейшем она легла в основу младших моделей BMW: 2-Series Active Tourer и Gran Tourer, кроссоверов X1 и X2. В мае представили семейство BMW 1-Series третьего поколения (F40), которое также перевели на переднеприводную платформу.По словам господина Бовензипена, доработка таких автомобилей для Alpina финансово нецелесообразна. В качестве трансмиссии в этих моделях вместо стандартной для BMW коробки ZF используется японская Aisin, а моторы имеют 3 или 4 цилиндра. Обычно Alpina имеет дело с рядными «шестерками» или V8.Затраты на разработку новых агрегатов были бы очень высоки, а получить прибыль в более бюджетном сегменте существенно сложнее. Поэтому Alpina продолжит придерживаться проверенной практики доработки заднеприводных BMW, которая до сих пор была для компании чрезвычайно успешной.
2019-08-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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