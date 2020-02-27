Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
27 февраля 2020, 17:52

Aston Martin выпустит специальную серию DB11 Shadow Edition

  • 125
  • 0
Фото: Aston Martin
Aston Martin выпустит лимитированную серию автомобилей DB11 в спортивной версии Shadow Edition. Правда, от спорта только название и дизайнерские решения. Shadow Edition оставили 510-сильный V8 мотор, как и у остальных моделей DB11.
Aston Martin выпустит специальную серию DB11 Shadow Edition

Фото: Aston Martin

Aston Martin выпустит специальную серию DB11 Shadow Edition

Фото: Aston Martin

Aston Martin выпустит специальную серию DB11 Shadow Edition

Фото: Aston Martin

Aston Martin выпустит специальную серию DB11 Shadow Edition

Фото: Aston Martin

Aston Martin выпустит специальную серию DB11 Shadow Edition

Фото: Aston Martin

Aston Martin выпустит специальную серию DB11 Shadow Edition

Фото: Aston Martin

Aston Martin выпустит специальную серию DB11 Shadow Edition
Aston Martin выпустит специальную серию DB11 Shadow Edition
Aston Martin выпустит специальную серию DB11 Shadow Edition
Aston Martin выпустит специальную серию DB11 Shadow Edition
Aston Martin выпустит специальную серию DB11 Shadow Edition
Aston Martin выпустит специальную серию DB11 Shadow Edition
Ранее мы писали
Канадский миллиардер Лоуренс Стролл приобрел 16,7% акций Aston Martin и возглавил совет директоров компании ...
Читать далее
Aston Martin презентовал DB11 в 2017 году, модель пришла на замену стареющей DB9. В этом году британцы анонсировали новую ограниченную версию спортивного автомобиля под названием Shadow Edition. Автомобили будут доступны в любой точке мира, но тираж ограничат 300 единицами. DB11 Shadow Edition отличается от собратьев только визуально, никаких модернизаций у ограниченной версии нет.

Новые автомобили будут доступны с безальтернативным двигателем V8. Особенной модель сделают уникальные конструктивные новшества, которые визуально усиливают спортивный характер. В стандартной спецификации Shadow Edition будут не только привычные опции DB11, но и новые функции, предлагаемые только в моделях ограниченной серии. 

Shadow Edition будет отличаться 20-дюймовыми черными дисками, черными хромированными шильдиками, уникальными черными накладками на пороги, спортивным рулевым колесом с отделкой черной алькантарой и обсидианом.

Марек Райхман, исполнительный вице-президент и креативный директор Aston Martin сказал: «Мы тщательно отобрали элементы дизайна Shadow Edition, чтобы тонко, но заметно изменить внешний вид DB11, двигая его дальше к более уверенному и целеустремленному стилю GT».

Пакет доступен для DB11 V8 Coupe и кабриолета DB11 V8 Volante. Двигатель — 4.0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 510 лошадиных сил и 696 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. До первой «сотни» купе разгоняется за четыре секунды, кабриолет медленнее на 0,1 секунды. В компании автомобиль оценили в 222 600 долларов США за купе (14,6 миллиона рублей), а кабриолет в 256 900 долларов США (16,9 миллиона рублей). 

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
Форум Aston Martin DB9
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Астон Мартин
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Самые дешевые автомобили планеты 2020 года
Opel Grandland X: пока только принимаются заказы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Aston Martin DB11
Объявления о продаже Aston Martin DB11
Рейтинг по классам
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 27 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Aston Martin выпустит специальную серию DB11 Shadow Edition
{{material_128804}}Aston Martin презентовал DB11 в 2017 году, модель пришла на замену стареющей DB9. В этом году британцы анонсировали новую ограниченную версию спортивного автомобиля под названием Shadow Edition. Автомобили будут доступны в любой точке мира, но тираж ограничат 300 единицами. DB11 Shadow Edition отличается от собратьев только визуально, никаких модернизаций у ограниченной версии нет.Новые автомобили будут доступны с безальтернативным двигателем V8. Особенной модель сделают уникальные конструктивные новшества, которые визуально усиливают спортивный характер. В стандартной спецификации Shadow Edition будут не только привычные опции DB11, но и новые функции, предлагаемые только в моделях ограниченной серии. Shadow Edition будет отличаться 20-дюймовыми черными дисками, черными хромированными шильдиками, уникальными черными накладками на пороги, спортивным рулевым колесом с отделкой черной алькантарой и обсидианом.Марек Райхман, исполнительный вице-президент и креативный директор Aston Martin сказал: «Мы тщательно отобрали элементы дизайна Shadow Edition, чтобы тонко, но заметно изменить внешний вид DB11, двигая его дальше к более уверенному и целеустремленному стилю GT».Пакет доступен для DB11 V8 Coupe и кабриолета DB11 V8 Volante. Двигатель — 4.0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 510 лошадиных сил и 696 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. До первой «сотни» купе разгоняется за четыре секунды, кабриолет медленнее на 0,1 секунды. В компании автомобиль оценили в 222 600 долларов США за купе (14,6 миллиона рублей), а кабриолет в 256 900 долларов США (16,9 миллиона рублей). 
2020-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Чебоксары Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться