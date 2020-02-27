27 февраля 2020, 17:52
Aston Martin выпустит специальную серию DB11 Shadow Edition
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Фото: Aston Martin
Aston Martin выпустит лимитированную серию автомобилей DB11 в спортивной версии Shadow Edition. Правда, от спорта только название и дизайнерские решения. Shadow Edition оставили 510-сильный V8 мотор, как и у остальных моделей DB11.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
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Новые автомобили будут доступны с безальтернативным двигателем V8. Особенной модель сделают уникальные конструктивные новшества, которые визуально усиливают спортивный характер. В стандартной спецификации Shadow Edition будут не только привычные опции DB11, но и новые функции, предлагаемые только в моделях ограниченной серии.
Shadow Edition будет отличаться 20-дюймовыми черными дисками, черными хромированными шильдиками, уникальными черными накладками на пороги, спортивным рулевым колесом с отделкой черной алькантарой и обсидианом.
Марек Райхман, исполнительный вице-президент и креативный директор Aston Martin сказал: «Мы тщательно отобрали элементы дизайна Shadow Edition, чтобы тонко, но заметно изменить внешний вид DB11, двигая его дальше к более уверенному и целеустремленному стилю GT».
Пакет доступен для DB11 V8 Coupe и кабриолета DB11 V8 Volante. Двигатель — 4.0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 510 лошадиных сил и 696 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. До первой «сотни» купе разгоняется за четыре секунды, кабриолет медленнее на 0,1 секунды. В компании автомобиль оценили в 222 600 долларов США за купе (14,6 миллиона рублей), а кабриолет в 256 900 долларов США (16,9 миллиона рублей).
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