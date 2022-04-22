Автоконцерны уходят в виртуальную реальность: VR-шоурумы и аватары сотрудников
Фото: archyworldys.com
Фото: archyworldys.com
Фото: archyworldys.com
Фото: archyworldys.com
Компания Toyota пошла еще дальше и создала виртуальное рабочее пространство для некоторых своих подразделений и дочерних фирм. Виртуальная рабочая зона используется в отделах технического развития и управления персоналом. «Аватары» сотрудников ходят по офису и участвуют в собраниях. Это позволяет людям общаться с коллегами, даже не находясь физически в офисе, что особенно актуально во время пандемии.
Nissan и Toyota — не единственные автопроизводители, освоившие виртуальную реальность. Собственные метавселенные также создают немецкие концерны Volkswagen и Mercedes-Benz.
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