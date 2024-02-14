Автомеханик раскрыл три секрета моторов-миллионников. Так может каждый

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Руководитель департамента механического ремонта одного из крупнейших российских дилерских холдингов Павел Константинов раскрыл секреты превращения любого двигателя легкового автомобиля в миллионник. По его словам и современные моторы, как и агрегаты прошлых лет, отличаются высоким качеством материалов и технологий производства. Они будут служить верой и правдой при соблюдении минимум трех условий.

Первостепенное значение имеет регулярное и своевременное техническое обслуживание агрегата: замена масла и фильтров в соответствии с рекомендованными производителем интервалами, а также проверка системы охлаждения. Второй важный момент – качество топлива. Заправлять автомобиль надо только на проверенных АЗС известных сетевых брендов. Третий фактор – аккуратное вождение: на допустимых скоростях и оборотах, без перегревов и перегрузок, пишет Российская газета. Трассовые пробеги лучше влияют на состояние двигателя по сравнению с долгими часами, проведенными в городских пробках.

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