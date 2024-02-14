Автомеханик раскрыл три секрета моторов-миллионников. Так может каждый
Первостепенное значение имеет регулярное и своевременное техническое обслуживание агрегата: замена масла и фильтров в соответствии с рекомендованными производителем интервалами, а также проверка системы охлаждения. Второй важный момент – качество топлива. Заправлять автомобиль надо только на проверенных АЗС известных сетевых брендов. Третий фактор – аккуратное вождение: на допустимых скоростях и оборотах, без перегревов и перегрузок, пишет Российская газета. Трассовые пробеги лучше влияют на состояние двигателя по сравнению с долгими часами, проведенными в городских пробках.
-
14.02.2024, 12:27
В Россию привезли современный и недорогой кроссовер Chevrolet. Он дешевле большинства китайцев
Компактные кроссоверы Chevrolet Tracker возят в Россию как дилеры, так и частные продавцы. Автомобиль оснащен моторами мощностью от 112 до 165 л.с. и может стать интересной альтернативой китайским «паркетникам».Читать далее
-
14.02.2024, 08:53
Названа китайская марка, у которой нет конкурентов в России
На протяжении последних двух лет китайские автопроизводители наращивали долю на российском рынке. К настоящему моменту она достигла уровня 60%, который можно считать максимальным. В этом сегменте китайские бренды будут бороться между собой.Читать далее
-
14.02.2024, 08:03
Представлен Chrysler Halcyon – единственный в мире автомобиль с неограниченным запасом хода
Компания Chrysler продемонстрировала элегантный концептуальый седан Halcyon с шестью дверями, автопилотом 4-го уровня и умной электрической силовой установкой, которая сможет постоянно подзаряжать аккумулятор в процессе движения, обеспечивая практически неограниченный запас хода.Читать далее
-
14.02.2024, 07:05
Почему китайские автомобили лучше европейских. Эксперт назвал главные причины
По словам дилеров, дефицит новых автомобилей, образовавшийся в России в 2022 году, глобально преодолен. Главная заслуга принадлежит китайским брендам, которые на протяжении последних двух лет активно заполняли освободившиеся на авторынке ниши.Читать далее
-
13.02.2024, 22:37
Венесуэла обвинила США в краже «Боинга»
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто официально обвинил США в сговоре с аргентинскими властями с целью хищения самолета Boeing 747-300. Венесуэльский лайнер был задержан в Аргентине еще летом 2022 года, а на днях местный суд удовлетворил запрос Вашингтона и передал самолет США.Читать далее
-
13.02.2024, 16:59
Водитель попался пьяным и лишился автомобиля. Но продолжает выплачивать за него кредит
Показательный случай произошел в Республике Коми. Суд конфисковал автомобиль у мужчины, которого сотрудники ГИБДД поймали пьяным за рулем. Хуже всего, что машина была куплена в кредит.Читать далее
-
14.02.2024, 12:27
В Россию привезли современный и недорогой кроссовер Chevrolet. Он дешевле большинства китайцев
Компактные кроссоверы Chevrolet Tracker возят в Россию как дилеры, так и частные продавцы. Автомобиль оснащен моторами мощностью от 112 до 165 л.с. и может стать интересной альтернативой китайским «паркетникам».Читать далее
-
14.02.2024, 08:53
Названа китайская марка, у которой нет конкурентов в России
На протяжении последних двух лет китайские автопроизводители наращивали долю на российском рынке. К настоящему моменту она достигла уровня 60%, который можно считать максимальным. В этом сегменте китайские бренды будут бороться между собой.Читать далее
-
14.02.2024, 08:03
Представлен Chrysler Halcyon – единственный в мире автомобиль с неограниченным запасом хода
Компания Chrysler продемонстрировала элегантный концептуальый седан Halcyon с шестью дверями, автопилотом 4-го уровня и умной электрической силовой установкой, которая сможет постоянно подзаряжать аккумулятор в процессе движения, обеспечивая практически неограниченный запас хода.Читать далее
-
14.02.2024, 07:05
Почему китайские автомобили лучше европейских. Эксперт назвал главные причины
По словам дилеров, дефицит новых автомобилей, образовавшийся в России в 2022 году, глобально преодолен. Главная заслуга принадлежит китайским брендам, которые на протяжении последних двух лет активно заполняли освободившиеся на авторынке ниши.Читать далее
-
13.02.2024, 22:37
Венесуэла обвинила США в краже «Боинга»
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто официально обвинил США в сговоре с аргентинскими властями с целью хищения самолета Boeing 747-300. Венесуэльский лайнер был задержан в Аргентине еще летом 2022 года, а на днях местный суд удовлетворил запрос Вашингтона и передал самолет США.Читать далее
-
13.02.2024, 16:59
Водитель попался пьяным и лишился автомобиля. Но продолжает выплачивать за него кредит
Показательный случай произошел в Республике Коми. Суд конфисковал автомобиль у мужчины, которого сотрудники ГИБДД поймали пьяным за рулем. Хуже всего, что машина была куплена в кредит.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 17 900 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 24 590 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 43 000 000 РBentley Bentayga 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий