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27 марта 2020, 09:01

Автомобилям Ravon вернули прежние цены

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В начале марта марка Ravon стала единственной в России, кто снизил цены на весь модельный ряд. Сейчас автомобили подорожали, цены в прайс-листах вернулись к прежним значениям.
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Автомобили Ravon скинули в России от 7 000 до 49 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Не исключено ...
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Специалисты сайта «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что узбекская марка Ravon второй раз за месяц скорректировала прайс-листы. В начале месяца aвтомобили Ravon «скинули» от 7 000 до 49 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. 

Тогда изменение цен связали с с необходимостью побыстрее реализовать машины под брендом Ravon, чтобы вывести на рынок схожие модели, но под маркой Chevrolet. О планах General Motors и UzAuto Motors отправлять на экспорт в Россию, Казахстан и Беларусь автомобили под брендом Chevrolet стало известно в феврале нынешнего года.

Текущая ситуация в стране вынудила Ravon повысить цены. Все модели узбекской марки подорожали на 1,1 – 5,0%. Хэтчбек Ravon R2 подорожал на 7 000 – 9 00 рублей (плюс 1,1 – 1,3%) и стоит теперь от 646 до 697 тысяч рублей. Цены седана Ravon R4 выросли на 13 000 – 19 000 рублей (1,9 – 2,9%) до 678 до 756 тысяч рублей. Наконец, седан Nexia R3 прибавил максимальные 28 000 – 35 000 рублей. Базовая комплектация стоит от 670 000 рублей, а топовая – от 748 000 рублей.


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Если бы Ravon не был спонсором игр по футболу, я бы и не знал, что существуют автомобили данного класса. Я сторонник малолитражных автомобилей, себе уже приобрел Daewoo Matiz, а вот для жены выбрали Ravon, заодно и посмотрю, как этот автомобиль в деле, может в последствии на него пересяду. Внешне довольно ...
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Автомобилям Ravon вернули прежние цены
{{material_129223}}Специалисты сайта «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что узбекская марка Ravon второй раз за месяц скорректировала прайс-листы. В начале месяца aвтомобили Ravon «скинули» от 7 000 до 49 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Тогда изменение цен связали с с необходимостью побыстрее реализовать машины под брендом Ravon, чтобы вывести на рынок схожие модели, но под маркой Chevrolet. О планах General Motors и UzAuto Motors отправлять на экспорт в Россию, Казахстан и Беларусь автомобили под брендом Chevrolet стало известно в феврале нынешнего года.Текущая ситуация в стране вынудила Ravon повысить цены. Все модели узбекской марки подорожали на 1,1 – 5,0%. Хэтчбек Ravon R2 подорожал на 7 000 – 9 00 рублей (плюс 1,1 – 1,3%) и стоит теперь от 646 до 697 тысяч рублей. Цены седана Ravon R4 выросли на 13 000 – 19 000 рублей (1,9 – 2,9%) до 678 до 756 тысяч рублей. Наконец, седан Nexia R3 прибавил максимальные 28 000 – 35 000 рублей. Базовая комплектация стоит от 670 000 рублей, а топовая – от 748 000 рублей.
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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