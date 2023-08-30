Автошкола спаивает своих учеников, чтобы повысить безопасность на дорогах

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Проверить эффективность нового метода профилактики пьянства за рулем решил местный тележурналист Юитиро Кодама. Сначала он без особого труда преодолел всю учебную трассу, плавно проезжая S-образные повороты и лавируя между конусами. Затем, во время 90-минутного перерыва, репортер выпил пять порций виски с содовой и банку пива. Подышав в алкотестер, он убедился, что достаточно пьян, и вновь сел за руль учебной машины.

Ситуация изменилась кардинально. От четкого уверенного вождения не осталось и следа. Автомобиль то и дело врезался в ограничители на краю дороги и наезжал на конусы. Временами казалось, что Юитиро Кодама сейчас заснет. В конце концов, он, пошатываясь, вышел из машины и рассказал об ужасных ощущениях.

Фото: скриншот youtube.com / fbsnews5

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Поводом для проведения «пьяных тестов» послужила трагедия, унесшая жизни четырех человек. Чиновник местного муниципалитета сел пьяным за руль, на рассчитал дистанцию, врезался во впередиидущий автомобиль и столкнул его с моста в море. Ехавшие в машине отец и трое маленьких детей погибли, а чиновника посадили на 20 лет.

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