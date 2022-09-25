«Автотор» перейдет на сборку других моделей

Ранее мы писали Toyota официально закрывает завод в Петербурге После 15 лет работы в России завод Toyota в петербургских Шушарах закрывается. Эту информацию подтвердили ... Читать далее

Основатель «Автотора» Владимир Щербаков сообщил, что все последнее время предприятие продолжало работать и собирать автомобили из оставшихся на складах комплектующих. Но в ближайшие дни запасы будут исчерпаны, конвейеры остановят и начнут переналадку. Процесс займет не менее месяца. Затем на «Автоторе» начнут собирать новые машины в партнерстве с новыми брендами. На серьезные объемы производства предприятие планирует выйти уже в 2023 году.

Известно также, что совет директоров «Автотора» принял решение инвестировать более 5,7 млрд рублей в запуск восьми новых производств: электрокаров и двигателей к ним. В разработке новых моделей принимали участие российские инженеры, конструкторы и технологи. По информации ТАСС, это будут компактные электромобили для молодежи. Также на предприятии планируют наладить сборку инвалидных кресел-колясок с электроприводом.

Владимир Щербаков основал и возглавил «Автотор» в Калининградской области в 1996 году. До этого он работал заместителем председателя правительства СССР и председателем Госкомтруда СССР. Сначала компания выпускала автомобили Kia, затем были заключены контракты с Hyundai и BMW. В 2016 году Владимир Щербаков передал компанию своему сыну Сергею. Сейчас 72-летний основатель «Автотора» возвращается в статус главного акционера и будет управлять компанией в ручном режиме.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах