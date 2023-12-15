Bentley выпускает специальную черную версию, но это не то, что вы думаете
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Мед не поступит в продажу. Его будут дарить клиентам при покупке новенького Bentley, на корпоративных и благотворительных мероприятиях, использовать для поощрения сотрудников. Пасека Bentley призвана продемонстрировать миру заботу компании об окружающей среде и приверженность высоким экологическим стандартам.
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15.12.2023, 07:27
На Сахалине врачи скорой помощи приняли роды во время ДТП
Врачам скорой помощи нередко приходится работать в самых экстремальных условиях. В Южно-Сахалинске бригада везла пациентку в перинатальный центр и попала в аварию. В этот момент у женщины начались роды.Читать далее
-
15.12.2023, 07:06
Метель и массовая авария полностью парализовали движение по М-4 «Дон» (видео)
В ночь на пятницу, 15 декабря, гигантская пробка растянулась на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Из-за массового ДТП машины остановились. Их заметает снегом.Читать далее
-
14.12.2023, 17:41
Суд лишил прав водителя всего за одну букву в госномере
В августе 2023 года в городе Набережные Челны сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, номера которого показались им подозрительными. И не зря. Водитель решил пойти на маленькую хитрость, а в результате лишился прав на 8 месяцев.Читать далее
-
14.12.2023, 16:56
Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года
Эксперты сервиса Автотека проанализировали запросы по истории эксплуатации автомобилей с двигателями от 1,0 до 1,6 литра, сделанные пользователями в течение всего 2023 года, и назвали безусловных лидеров сегмента.Читать далее
-
14.12.2023, 15:29
Как выбрать правильный огнетушитель для автомобиля
Каждый автомобилист обязан возить в машине огнетушитель. На рынке представлено не менее пяти различных типов огнетушителей. Эксперты объяснили, как сделать правильный выбор.Читать далее
-
14.12.2023, 14:03
Hongqi рассказала о планах в России
Китайский премиальный бренд Hongqi планирует существенно расширить в России дилерскую сеть, охватив большинство городов-миллионников. В российской линейке марки уже шесть моделей.Читать далее
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