Bentley выпускает специальную черную версию, но это не то, что вы думаете

Ранее мы писали Porsche наняла 1,5 млн новых сотрудников – пчел на свою пасеку В прошлом году компания Porsche организовала пасеку на территории своего завода на окраине Лейпцига. Первоначально ... Читать далее

Bentley Black Edition – это не автомобиль, а мед. Еще в 2019 году неподалеку от штаб-квартиры британской марки в Крю установили два улья, а первая колония насчитывала 120 тысяч особей. Сейчас число ульев увеличилось до 17, а популяция пчел превышает 400 тысяч. По случаю сбора пятого урожая с фирменной пасеки, Bentley выпустит 500 баночек меда эксклюзивной серии Black Edition, собранного из тех самых двух первых ульев. Также будет 1000 баночек обычного меда, собранного из 15 оставшихся ульев.

Мед не поступит в продажу. Его будут дарить клиентам при покупке новенького Bentley, на корпоративных и благотворительных мероприятиях, использовать для поощрения сотрудников. Пасека Bentley призвана продемонстрировать миру заботу компании об окружающей среде и приверженность высоким экологическим стандартам.

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