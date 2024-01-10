Блогер провел 35 часов на допросе в полиции за критику автопроизводителя

Ранее мы писали Vinfast представил седан и кроссовер из Вьетнама Изысканный итальянский дизайн от Pininfarina и надежная немецкая «тележка» от BMW – сложим их вместе и получим ... Читать далее

Компания VinFast при помощи административного ресурса пытается подавить критику в соцсетях. Вьетнамские власти преследуют 37-летнего Сонни Трана, который рассказывает об имеющихся у VinFast проблемах несмотря на то, что все его заявления имеют документальное подтверждение.

Тран много пишет о том, что официальные данные о продажах и прибыли, публикуемые VinFast, сильно расходятся с реальностью. Он сомневается в финансовой честности автопроизводителя, говоря, что тот скрывает миллионные долги при помощи подставных фирм. Тран также пишет, что облик моделей VinFast на самом деле разрабатывали китайские и индийские дизайнеры, а вовсе не специалисты итальянского ателье Pininfarina.

Фото: VinFast

За все это VinFast регулярно натравливает на блогера полицейских. Только в декабре Трана задерживали не менее четырех раз и он провел на допросах в полиции Хошимина в общей сложности 35 часов, пишет BNN Breaking. Следователей интересовало, кто является заказчиком всех этих критических публикаций. В рамках уголовного дела у блогера изъяли все электронные устройства. Причем Тран – далеко не первый, кто пострадал за критику VinFast. Еще в мае 2021 года аналогичному преследованию подвергся один из покупателей, опубликовавший на YouTube видео с жалобами на качество автомобиля и нежелание производителя ремонтировать его по гарантии, пишет The Drive.

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