Блогер провел 35 часов на допросе в полиции за критику автопроизводителя
Тран много пишет о том, что официальные данные о продажах и прибыли, публикуемые VinFast, сильно расходятся с реальностью. Он сомневается в финансовой честности автопроизводителя, говоря, что тот скрывает миллионные долги при помощи подставных фирм. Тран также пишет, что облик моделей VinFast на самом деле разрабатывали китайские и индийские дизайнеры, а вовсе не специалисты итальянского ателье Pininfarina.
За все это VinFast регулярно натравливает на блогера полицейских. Только в декабре Трана задерживали не менее четырех раз и он провел на допросах в полиции Хошимина в общей сложности 35 часов, пишет BNN Breaking. Следователей интересовало, кто является заказчиком всех этих критических публикаций. В рамках уголовного дела у блогера изъяли все электронные устройства. Причем Тран – далеко не первый, кто пострадал за критику VinFast. Еще в мае 2021 года аналогичному преследованию подвергся один из покупателей, опубликовавший на YouTube видео с жалобами на качество автомобиля и нежелание производителя ремонтировать его по гарантии, пишет The Drive.
-
10.01.2024, 00:01
Игра окончена: классические GPS-навигаторы проиграли смартфонам
Появление мобильных навигационных приложений, например, Google Maps или Яндекс.Карты, существенно облегчило жизнь большинству автомобилистов и поставило под угрозу бизнес производителей таких классических GPS-навигаторов, как TomTom и Garmin.Читать далее
-
09.01.2024, 22:46
Две новые модели Honda словно созданы для «Звездных войн»
На выставке потребительской электроники CES-2024 в Лас-Вегасе компания Honda представила новую революционную линейку электрокаров под названием Honda 0 Series. Два первых прототипа выглядят футуристично.Читать далее
-
09.01.2024, 22:19
Следователи рассказали, как люди умирали в массовом ДТП на М-11
Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области восстановили картину масштабной аварии, собравшей более 50 автомобилей 8 января на трассе в М-11.Читать далее
-
09.01.2024, 20:23
Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу
Петербургский автозавод простаивал с 2022 года из-за санкций. В декабре совет директоров концерна Hyundai Motor одобрил продажу предприятия российской компании. Сегодня, 9 января, завод возобновил работу.Читать далее
-
09.01.2024, 16:34
Как узнать, куда эвакуировали автомобиль и что делать?
Многие автомобилисты оказывались в неприятной ситуации, когда по возвращении не обнаруживали на месте своей припаркованной машины. Даже оправившись от первого шока, не все понимают, куда звонить и что делать.Читать далее
-
09.01.2024, 14:45
Kia готовит пикап в 1,5 раза дешевле Ford F-150
На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе компания Kia представила линейку коммерческих электрокаров со сменным кузовом. Широкие возможности трансформации позволят выпускать различные относительно недорогие модели: от пикапов до фургонов.Читать далее
-
10.01.2024, 00:01
Игра окончена: классические GPS-навигаторы проиграли смартфонам
Появление мобильных навигационных приложений, например, Google Maps или Яндекс.Карты, существенно облегчило жизнь большинству автомобилистов и поставило под угрозу бизнес производителей таких классических GPS-навигаторов, как TomTom и Garmin.Читать далее
-
09.01.2024, 22:46
Две новые модели Honda словно созданы для «Звездных войн»
На выставке потребительской электроники CES-2024 в Лас-Вегасе компания Honda представила новую революционную линейку электрокаров под названием Honda 0 Series. Два первых прототипа выглядят футуристично.Читать далее
-
09.01.2024, 22:19
Следователи рассказали, как люди умирали в массовом ДТП на М-11
Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области восстановили картину масштабной аварии, собравшей более 50 автомобилей 8 января на трассе в М-11.Читать далее
-
09.01.2024, 20:23
Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу
Петербургский автозавод простаивал с 2022 года из-за санкций. В декабре совет директоров концерна Hyundai Motor одобрил продажу предприятия российской компании. Сегодня, 9 января, завод возобновил работу.Читать далее
-
09.01.2024, 16:34
Как узнать, куда эвакуировали автомобиль и что делать?
Многие автомобилисты оказывались в неприятной ситуации, когда по возвращении не обнаруживали на месте своей припаркованной машины. Даже оправившись от первого шока, не все понимают, куда звонить и что делать.Читать далее
-
09.01.2024, 14:45
Kia готовит пикап в 1,5 раза дешевле Ford F-150
На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе компания Kia представила линейку коммерческих электрокаров со сменным кузовом. Широкие возможности трансформации позволят выпускать различные относительно недорогие модели: от пикапов до фургонов.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 3 060 000 РKIA K5 2021 в Москве
- 4 210 000 РMercedes E-Class 2020 в Москве
- 15 790 000 РMercedes S-Class 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий