Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу

Ранее мы писали Hyundai решилась продать свои российские активы и назвала имя покупателя Корейский концерн Hyundai Motor Company до последнего не хотел продавать свои российские активы. Сейчас автопроизводитель ... Читать далее

Режим временного простоя продлевали на российском заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» на протяжении почти двух лет. Последний срок истек в конце 2023 года. После продажи предприятия российской компании «Арт-Финанс», входящей в холдинг «Авилон», завод начал постепенно возвращаться к жизни. Сейчас здесь идет обслуживание оборудования и обучение персонала, сообщает издание Gazeta.SPb. По состоянию на начало января на предприятии трудятся 800 человек или в три раза меньше, чем два года назад.

Месяцем ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщал, что перезапустить сборку автомобилей на заводе рассчитывают до середины 2024 года. Какие именно модели начнут сходить с конвейера, официально не уточняется. Неофициально говорят, что на предприятии наладят производство все тех же Hyundai Solaris и Creta, только под другим брендом. Вероятнее всего – китайским.

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