Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу
Месяцем ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщал, что перезапустить сборку автомобилей на заводе рассчитывают до середины 2024 года. Какие именно модели начнут сходить с конвейера, официально не уточняется. Неофициально говорят, что на предприятии наладят производство все тех же Hyundai Solaris и Creta, только под другим брендом. Вероятнее всего – китайским.
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До конца текущей недели правительство Финляндии должно решить, открывать ли пограничные КПП с Россией или продлить запрет, действие которого истекает в ночь на 15 января.Читать далее
-
09.01.2024, 16:34
Как узнать, куда эвакуировали автомобиль и что делать?
Многие автомобилисты оказывались в неприятной ситуации, когда по возвращении не обнаруживали на месте своей припаркованной машины. Даже оправившись от первого шока, не все понимают, куда звонить и что делать.Читать далее
-
09.01.2024, 14:45
Kia готовит пикап в 1,5 раза дешевле Ford F-150
На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе компания Kia представила линейку коммерческих электрокаров со сменным кузовом. Широкие возможности трансформации позволят выпускать различные относительно недорогие модели: от пикапов до фургонов.Читать далее
-
09.01.2024, 07:49
Раритетный американский внедорожник продают в Крыму по цене «Нивы»
На Авито Авто появилось объявление о продаже уникального внедорожника, который в свое время был закреплен за генеральным консульством США в Ленинграде. На машине до сих пор стоят советские номера.Читать далее
-
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-
09.01.2024, 00:08
Джо Байден признался, что разогнался на Porsche до 275 км/ч
Президент США Джо Байден известен своей любовью к автомобилям. Он одним из первых сел за руль электрического внедорожника Ford F-150 Lightning, хвастался своим «Зверем» главе Китая Си Цзиньпину, а недавно с большим воодушевлением рассказал об опыте вождения Porsche.Читать далее
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