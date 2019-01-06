6 января 2019, 07:38
Cadillac привез в Россию лимитированную версию кроссовера XT5
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Российские дилеры Cadillac начали принимать заказы на кроссоверы XT5 в эксклюзивном исполнении Black Ice. Автомобили отличаются особой черной хромированной отделкой. Цены начинаются от 3 399 000 рублей.
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Гармоничным дополнением «темного» образа стали черненые легкосплавные колесные диски особого дизайна. Кроме того, все покупатели лимитированной версии Cadillac XT5 Black Ice получат дополнительный комплект стандартных колесных дисков. Цены с учетом всех скидок и специальных предложений стартуют с отметки в 3 399 000 рублей.
Российским покупателям Cadillac предлагает выбор из четырех моделей: два седана (CTS и CT6), кроссовер XT5 и внедорожник Escalade. В 2019 году марка планирует привезти в Россию две абсолютно новые модели – кроссоверы XT4 и XT6. Пока же по итогам 11 месяцев 2018 года дилерам Cadillac удалось реализовать в нашей стране 349 кроссоверов XT5, что составляет 35% от общих продаж марки в России.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Как почитаешь обзор такого чуда американской техники, сразу хочется найти завалявшиеся где-нибудь три миллиона и срочно бежать в салон - приобретать. Столько всяких приятных опций в одном автомобиле! И почему его никто не покупает?
Почему то не любят у нас Кадиллаки, а зря на мой взгляд. XT5 более чем достойный автомобиль. Удобный, роскошный, экономичный для своих габаритов и табуна под капотом. Единственное, что расстраивает - это цена и сумма транспортного налога
Мне тоже очень нравятся Кадиллаки и я надеюсь в скором будущем стать его счастливым владельцем.
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