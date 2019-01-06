6 января 2019, 07:38

Cadillac привез в Россию лимитированную версию кроссовера XT5

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Российские дилеры Cadillac начали принимать заказы на кроссоверы XT5 в эксклюзивном исполнении Black Ice. Автомобили отличаются особой черной хромированной отделкой. Цены начинаются от 3 399 000 рублей.
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Cadillac привез в Россию лимитированную версию кроссовера XT5 Cadillac XT5
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Спец.версию построили на базе «средней» комплектации Premium. Основными отличиями эксклюзивной серии стали черные хромированные молдинги и радиаторная решетка. В черный цвет окрашена также окантовка противотуманных фар и декоративная планка на двери багажного отделения. Кроссовер Cadillac XT5 в версии Black Ice выпустили ограниченным тиражом.

Гармоничным дополнением «темного» образа стали черненые легкосплавные колесные диски особого дизайна. Кроме того, все покупатели лимитированной версии Cadillac XT5 Black Ice получат дополнительный комплект стандартных колесных дисков. Цены с учетом всех скидок и специальных предложений стартуют с отметки в 3 399 000 рублей.

Российским покупателям Cadillac предлагает выбор из четырех моделей: два седана (CTS и CT6), кроссовер XT5 и внедорожник Escalade. В 2019 году марка планирует привезти в Россию две абсолютно новые модели – кроссоверы XT4 и XT6. Пока же по итогам 11 месяцев 2018 года дилерам Cadillac удалось реализовать в нашей стране 349 кроссоверов XT5, что составляет 35% от общих продаж марки в России.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение
Как почитаешь обзор такого чуда американской техники, сразу хочется найти завалявшиеся где-нибудь три миллиона и срочно бежать в салон - приобретать. Столько всяких приятных опций в одном автомобиле! И почему его никто не покупает?
Василий
Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!
Почему то не любят у нас Кадиллаки, а зря на мой взгляд. XT5 более чем достойный автомобиль. Удобный, роскошный, экономичный для своих габаритов и табуна под капотом. Единственное, что расстраивает - это цена и сумма транспортного налога
Семен
Форум Cadillac Escalade
Мне тоже очень нравятся Кадиллаки и я надеюсь в скором будущем стать его счастливым владельцем.
NikitaBur
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Cadillac привез в Россию лимитированную версию кроссовера XT5
{{material_125403}}Спец.версию построили на базе «средней» комплектации Premium. Основными отличиями эксклюзивной серии стали черные хромированные молдинги и радиаторная решетка. В черный цвет окрашена также окантовка противотуманных фар и декоративная планка на двери багажного отделения. Кроссовер Cadillac XT5 в версии Black Ice выпустили ограниченным тиражом.Гармоничным дополнением «темного» образа стали черненые легкосплавные колесные диски особого дизайна. Кроме того, все покупатели лимитированной версии Cadillac XT5 Black Ice получат дополнительный комплект стандартных колесных дисков. Цены с учетом всех скидок и специальных предложений стартуют с отметки в 3 399 000 рублей.Российским покупателям Cadillac предлагает выбор из четырех моделей: два седана (CTS и CT6), кроссовер XT5 и внедорожник Escalade. В 2019 году марка планирует привезти в Россию две абсолютно новые модели – кроссоверы XT4 и XT6. Пока же по итогам 11 месяцев 2018 года дилерам Cadillac удалось реализовать в нашей стране 349 кроссоверов XT5, что составляет 35% от общих продаж марки в России.
2019-01-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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