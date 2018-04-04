4 апреля 2018, 18:02
Chevrolet назвал цены на кроссовер Traverse
Новый полноразмерный кроссовер Chevrolet Traverse доступен для заказа в России. Стоимость базовой 7-местной модификации с 3,6-литровым мотором (318 л.с.) и «автоматом» начинается от 2 990 000 рублей.
Российским покупателям кроссовер Traverse предложат в 7- и 8-местной модификации, но с единственным вариантом силовой установки. Под капотом новинки 3,6-литровая «шестерка», выдающая 318 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с новым 9-диапазонным «автоматом». Чтобы разогнаться с места до «сотни» 2-тонному кроссоверу требуется 7,6 секунды. Расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 10 литров на сотню.Таких показателей удается достичь благодаря системе Stop/Start. Все кроссоверы Traverse оснащены системой полного привода с тремя режимами работы: Normal (обычное шоссе, тяга на передние колеса), 4x4 (снег, гололед) и Off-Road (трава, гравий, бездорожье).
Chevrolet Traverse
Выпускается с 2012 г.
Отзывов: 2
В прайсе значатся три комплектации: LE, LT и Premier. В список базового оснащения входят 7 подушек безопасности, ксенон, камера заднего вида и круиз-контроль. Заплатив на 159 000 рублей больше, покупатель получит кроссовер в комплектации LT с кожаным салоном, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, 8-дюймовым тачскрином мультимедийной системы и 4,2-дюймовым цветным экраном бортового компьютера. Помимо этого перечень оборудования включает премиальную аудиосистему Bose с 10 динамиками и сабвуфером, электропривод передних сидений, камеру заднего вида, систему контроля слепых зон и ассистент выезда с парковки задним ходом.
Топовая комплектация Premier (от 3 449 000 рублей) отличается 20-дюймовыми колесам, хромированной решеткой, панорамным люком на крыше, а также целым набором активных систем безопасности (система предотвращения фронтальных столкновений, система слежения за рядностью, функция распознавания пешеходов).
Основными конкурентами Chevrolet Traverse на российском рынке станут Ford Explorer (от 2 849 000 рублей) и Toyota Highlander (от 3 226 000 рублей).
Читайте по теме
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
30.03.2018, 12:35
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
Cadillac демонстрирует в России новую динамику
16.12.2016, 15:51
GM выводит услуги послепродажного обслуживания на новый уровень
16.12.2016, 09:34
Lada пасует, корейцы догоняют, и все в убытке
15.01.2016, 06:01
Opel и Chevrolet: надышаться перед смертью
22.07.2015, 10:07
Читайте по теме
Готовимся к сезону дач: ТОП-5 российских внедорожников
30.03.2018, 12:35
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
Cadillac демонстрирует в России новую динамику
16.12.2016, 15:51
GM выводит услуги послепродажного обслуживания на новый уровень
16.12.2016, 09:34
Lada пасует, корейцы догоняют, и все в убытке
15.01.2016, 06:01
Opel и Chevrolet: надышаться перед смертью
22.07.2015, 10:07
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Купил новую, нравится.
Шевроле Орландо по внешнему виду вообще, как по мне, огонь. Такой стильный, мощный. Разве что клиренс хотелось бы повыше, а то на дачу по плохим дорогам и глубоким колеям вообще на нем лучше не ехать. Но как машина для трассы - уверено держит дорогу. Еще нравится то, что их не так уж и много, внешность ...
| Кому: enpc19651 Достать запчасти можно, но большинство на заказ будет. По кузовщине можно и месяц и больше прождать. Если выбирать машину с этой позиции, то на данную модель лучше не смотреть. Лучше брать что-нибудь более распространенное. Та же Зафира популярнее будет и проблем с ней поменьше в этом ...
Интересные разделы
АвтоМосква Chevrolet Автомудрость Chevrolet АвтоПитер Chevrolet Дизайн и тюнинг Chevrolet Новинки и концепт кары Chevrolet Новости и акции автосалонов Chevrolet Автосалоны и дилеры марки Chevrolet Аренда и прокат авто марки Chevrolet Автоклубы и форумы автозавчастей марки Chevrolet Автосервисы и магазины автозапчастей марки Chevrolet
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное