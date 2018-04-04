4 апреля 2018, 18:02

Chevrolet назвал цены на кроссовер Traverse

Новый полноразмерный кроссовер Chevrolet Traverse доступен для заказа в России. Стоимость базовой 7-местной модификации с 3,6-литровым мотором (318 л.с.) и «автоматом» начинается от 2 990 000 рублей.
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  Chevrolet назвал цены на кроссовер Traverse Chevrolet Traverse Chevrolet назвал цены на кроссовер Traverse Chevrolet Traverse Chevrolet назвал цены на кроссовер Traverse Chevrolet Traverse Chevrolet назвал цены на кроссовер Traverse Chevrolet Traverse Chevrolet назвал цены на кроссовер Traverse
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Российским покупателям кроссовер Traverse предложат в 7- и 8-местной модификации, но с единственным вариантом силовой установки. Под капотом новинки 3,6-литровая «шестерка», выдающая 318 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с новым 9-диапазонным «автоматом». Чтобы разогнаться с места до «сотни» 2-тонному кроссоверу требуется 7,6 секунды. Расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 10 литров на сотню.
Chevrolet Traverse
Выпускается с 2012 г.
Отзывов: 2
Таких показателей удается достичь благодаря системе Stop/Start. Все кроссоверы Traverse оснащены системой полного привода с тремя режимами работы: Normal (обычное шоссе, тяга на передние колеса), 4x4 (снег, гололед) и Off-Road (трава, гравий, бездорожье).

В прайсе значатся три комплектации: LE, LT и Premier. В список базового оснащения входят 7 подушек безопасности, ксенон, камера заднего вида и круиз-контроль. Заплатив на 159 000 рублей больше, покупатель получит кроссовер в комплектации LT с кожаным салоном, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, 8-дюймовым тачскрином мультимедийной системы и 4,2-дюймовым цветным экраном бортового компьютера. Помимо этого перечень оборудования включает премиальную аудиосистему Bose с 10 динамиками и сабвуфером, электропривод передних сидений, камеру заднего вида, систему контроля слепых зон и ассистент выезда с парковки задним ходом. 

Топовая комплектация Premier (от 3 449 000 рублей) отличается 20-дюймовыми колесам, хромированной решеткой, панорамным люком на крыше, а также целым набором активных систем безопасности (система предотвращения фронтальных столкновений, система слежения за рядностью, функция распознавания пешеходов).
 
Основными конкурентами Chevrolet Traverse на российском рынке станут Ford Explorer (от 2 849 000 рублей) и Toyota Highlander (от 3 226 000 рублей). 
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Купил новую, нравится.
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Chevrolet назвал цены на кроссовер Traverse
Российским покупателям кроссовер Traverse предложат в 7- и 8-местной модификации, но с единственным вариантом силовой установки. Под капотом новинки 3,6-литровая «шестерка», выдающая 318 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с новым 9-диапазонным «автоматом». Чтобы разогнаться с места до «сотни» 2-тонному кроссоверу требуется 7,6 секунды. Расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 10 литров на сотню. {{model_3120}}Таких показателей удается достичь благодаря системе Stop/Start. Все кроссоверы Traverse оснащены системой полного привода с тремя режимами работы: Normal (обычное шоссе, тяга на передние колеса), 4x4 (снег, гололед) и Off-Road (трава, гравий, бездорожье).В прайсе значатся три комплектации: LE, LT и Premier. В список базового оснащения входят 7 подушек безопасности, ксенон, камера заднего вида и круиз-контроль. Заплатив на 159 000 рублей больше, покупатель получит кроссовер в комплектации LT с кожаным салоном, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, 8-дюймовым тачскрином мультимедийной системы и 4,2-дюймовым цветным экраном бортового компьютера. Помимо этого перечень оборудования включает премиальную аудиосистему Bose с 10 динамиками и сабвуфером, электропривод передних сидений, камеру заднего вида, систему контроля слепых зон и ассистент выезда с парковки задним ходом. Топовая комплектация Premier (от 3 449 000 рублей) отличается 20-дюймовыми колесам, хромированной решеткой, панорамным люком на крыше, а также целым набором активных систем безопасности (система предотвращения фронтальных столкновений, система слежения за рядностью, функция распознавания пешеходов). Основными конкурентами Chevrolet Traverse на российском рынке станут Ford Explorer (от 2 849 000 рублей) и Toyota Highlander (от 3 226 000 рублей). 
2018-04-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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