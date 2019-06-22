На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам «Уральского Бали»
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У этого озера почти такие же, как на заграничных «югах», белые берега, только размеры водоема несопоставимы, да и расположено оно, точно блюдце, в сердцевине дремучих лесов, а не в тени склонившихся к воде пальм. Вас, поди, интересует, можно ли в нем купаться? Да сколько душе угодно! Местные, из числа тех, что окрестили кыштымский карьер «Уральским Бали», с превеликим удовольствием плескаются в красивой воде, правда, стараются в нее не заходить, а нырять.
Это магическое слово «каолин»
Почему? Это один из главных вопросов. Дело в том, что карьер - каолиновый. Как гласит все знающая Википедия, каолин – это гидратизированный алюминиевый силикат каолинита (глины), имеющий вид порошка белого цвета с частицами в форме пластинок. Активная разработка карьеров в здешних местах началась в послевоенные годы. Массовая геологоразведка велась в 1950-е, и знающие люди говорят, что те работы были самыми подробными и профессиональными, не чета нынешним изысканиям.
Глубина водоема небольшая – порядка 5-7 метров, но стать жертвой природной красоты, что называется, раз плюнуть. Для этого достаточно зайти с берега в воду и… по уши завязнуть в глине. Засасывает быстро, и несть числа несчастным случаям на карьере. «За каждым отдыхающим наблюдателя не поставишь», - сказал в беседе с нами представитель предприятия, в чьем ведении находится карьер, и это печальная правда. Да и берега, признаться, могут обрушиться в любой момент. А мы, скудоумные, еще и машину для фотосъемки подогнали почти вплотную к воде. Вот же угораздило…
«Уральское Бали» не единственный карьер в этих местах, есть и другие. Но только в нем чудо-вода заполнила природный «резервуар», что называется, полным объемом. Она здесь появляется в результате весеннего таяния снегов да благодаря обильным дождям. О рыбалке не может быть и речи – слишком высока концентрация минералов и глины. Вопрос чистоты спорный. Я спросил нашего гида, а чего столько чаек парит над лазурной гладью? Оказывается, где-то поблизости гигантская свалка. Вот и судите сами, насколько «Бали» экологически чистое.
Как найти чудо-карьер
Если следовать, как мы, из Челябинска, то оптимальный маршрут следующий: дорога на Аргаяш, Кузнецкое в направлении на г. Кыштым. Проезжаем поселок Каолиновый, после него, перед въездом в Кыштым (ориентир — ж/д переезд) будет поворот направо, на грунтовую дорогу, в сторону городской свалки. Едем. Примерно через 1 км будет развилка, сворачиваем налево. Еще примерно 1 км ходу, и вот оно – знаменитое «Уральское Бали». Для поездки желательно выбирать солнечную и сухую погоду. Во-первых, озеро будет играть правильными красками и оттенками, во-вторых, дорога будет, что называется, «более-менее».
Нам, с одной стороны, не повезло: накануне прошли дожди, и грунтовку сильно размыло. С другой стороны, образовавшаяся жижа стала роскошным полигоном для 5-метрового Chevrolet Traverse на предмет его самоутверждения в качестве «полноприводника».
Перемазался, но не сдался
Понятно, что Traverse – не Tahoe: ни тебе рамы, ни тебе кондовых внедорожных «примочек», да и с обычным «кроссоверским» клиренсом в 180 мм по нижней точке все куда лояльнее, поэтому при виде грязи с наезженными вальсообразными колеями внутри что-то дрогнуло, мол, справимся ли. Но рискнули в расчете на присутствующий в конструкции SUV механизм полного привода со смонтированной спереди «раздаткой».
Доступны 2 полноприводных режима: 4x4 и «офф-роад». Их отличают настройки системы стабилизации, алгоритм переключения передач и чувствительность педали газа. «4x4» можно включить в любом скоростном диапазоне. Автоматического режима нет, то есть селектором на центральной консоли выбирается необходимый. В режиме «офф-роад» максимальный крутящий момент больше перекидывается назад и работает до 80 км/ч.
Нам такая скорость на размытой лесной дороге, как вы понимаете, была ни к чему, поэтому катили медленно, что называется, с умом и расстановкой. Как только большие колеса коснулись жижи, руль, как и положено, «опустел», летняя дорожная резина заскользила, однако при малом педалировании и принудительной 1-й «ручной» передаче Traverse, хоть и с частыми сносами задней оси, но все же прошел заданным курсом. Главное в таких случаях – выработать понимание манеры хода, четко следовать ему и не переборщить с дозировкой на педаль акселератора.
|Chevrolet Traverse Premier 3.6 AT 4x4
|3.6 л, 318 л.с
|автомат 9
|0-100 - 7.6 с, 190 км/ч
|5189 x 1996 x 1796 мм
|полный
|АИ-95, 10.0 л на 100 км
|3 449 000 руб
|Все характеристики
Почти как царь на именинах
В отличие от прошлого раза, когда я находился преимущественно за рулем, ныне с удовольствием разместил свои чресла в кресле второго ряда. Хотел забраться на третий ряд, но кресла были сложены, а все грузовое пространство завалено обилием разного рода сумок, пакетов, мешков и т.п. Признаюсь в роли пассажира я ощутил себя на удивление роскошно. Сиденье (их тут два, и они раздельные) на «салазках» - отгоняешь его максимально назад и тогда перед коленями образовывается масса пространства. Его настолько в достатке, что даже получается сидеть нога на ногу – прямо как в кресле аварийного выхода «айрбаса».
В «штате» подлокотник, регулируемая спинка с подголовником, россыпь ниш и кармашков, блок кондиционирования и, конечно же, ровный пол под ногами - весьма удобное размещение при езде на сотни километров без остановки. Причем, нарушить образовавшийся уровень пассажирского комфорта не в состоянии даже пресловутая американская раскачка автомобиля на некоторых неровных участках дороги. Поменявшись с напарником креслами, мы одномоментно поймали себя на мысли, что Traverse чуть ли не лучшее предложение на рынке крупногабаритных машин для путешествий (возражения принимаются).
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