22 июня 2019, 07:41

На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам «Уральского Бали»

  • 843
  • 0
Знакомое с детства: «Таити, Таити. Не были мы ни на каком Таити. Нас и здесь неплохо кормят» – удачный пролог для нашего сегодняшнего разговора. А поговорить мы хотим о… Бали. Нет, не о том, что трется боком об экватор и пленяет заезжих лазурными оттенками океанской воды, а о нашем, пардон, челябинском.
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали

Chevrolet Traverse
От 3.6 л, 318 л.с
Новый от 2 990 000 до 3 449 000 Р
Только не подумайте, что автор спятил с ума. Где, мол, скажете, райский остров с его вечным летом, а где суровый горнорудный край с постоянными климатическими перепадами! Но в том-то и соль: мало кто знает (а кто в курсе – подтвердит), что в нескольких километрах от страшно-живописного Кыштыма есть карьер, вода в котором, ну, точь-в-точь как на Бали и ему подобных экзотических островах.

У этого озера почти такие же, как на заграничных «югах», белые берега, только размеры водоема несопоставимы, да и расположено оно, точно блюдце, в сердцевине дремучих лесов, а не в тени склонившихся к воде пальм. Вас, поди, интересует, можно ли в нем купаться? Да сколько душе угодно! Местные, из числа тех, что окрестили кыштымский карьер «Уральским Бали», с превеликим удовольствием плескаются в красивой воде, правда, стараются в нее не заходить, а нырять.

Это магическое слово «каолин»

Почему? Это один из главных вопросов. Дело в том, что карьер - каолиновый. Как гласит все знающая Википедия, каолин – это гидратизированный алюминиевый силикат каолинита (глины), имеющий вид порошка белого цвета с частицами в форме пластинок. Активная разработка карьеров в здешних местах началась в послевоенные годы. Массовая геологоразведка велась в 1950-е, и знающие люди говорят, что те работы были самыми подробными и профессиональными, не чета нынешним изысканиям.

На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали

Ранее мы писали
Если вы собираетесь на автомобиле в Эстонию, включите в программу своего пребывания там одно очень интересное ...
Читать далее
Лет 8 назад охотники за цветным металлом срезали провода, и откачка воды из карьера прекратилась - он быстро наполнился водой. Всероссийская слава пришла к кыштымскому карьеру преимущественно благодаря социальным сетям. И потекли в здешние места многочисленные туристы, любители всего оригинального и необычного.

Глубина водоема небольшая – порядка 5-7 метров, но стать жертвой природной красоты, что называется, раз плюнуть. Для этого достаточно зайти с берега в воду и… по уши завязнуть в глине. Засасывает быстро, и несть числа несчастным случаям на карьере. «За каждым отдыхающим наблюдателя не поставишь», - сказал в беседе с нами представитель предприятия, в чьем ведении находится карьер, и это печальная правда. Да и берега, признаться, могут обрушиться в любой момент. А мы, скудоумные, еще и машину для фотосъемки подогнали почти вплотную к воде. Вот же угораздило…

«Уральское Бали» не единственный карьер в этих местах, есть и другие. Но только в нем чудо-вода заполнила природный «резервуар», что называется, полным объемом. Она здесь появляется в результате весеннего таяния снегов да благодаря обильным дождям. О рыбалке не может быть и речи – слишком высока концентрация минералов и глины. Вопрос чистоты спорный. Я спросил нашего гида, а чего столько чаек парит над лазурной гладью? Оказывается, где-то поблизости гигантская свалка. Вот и судите сами, насколько «Бали» экологически чистое.

На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
Тем не менее, люди сюда тянутся, и кое-кто из местных предпринимателей делал попытки оградить территорию с целью взимания платы, но не дельце не выгорело. Как долго еще просуществует «Бали», сказать точно не берется никто. Скорее всего, максимум 3 года, после чего планируется возобновить на карьере разработку каолина. Так что, поспешите…

Как найти чудо-карьер

Если следовать, как мы, из Челябинска, то оптимальный маршрут следующий: дорога на Аргаяш, Кузнецкое в направлении на г. Кыштым. Проезжаем поселок Каолиновый, после него, перед въездом в Кыштым (ориентир — ж/д переезд) будет поворот направо, на грунтовую дорогу, в сторону городской свалки. Едем. Примерно через 1 км будет развилка, сворачиваем налево. Еще примерно 1 км ходу, и вот оно – знаменитое «Уральское Бали». Для поездки желательно выбирать солнечную и сухую погоду. Во-первых, озеро будет играть правильными красками и оттенками, во-вторых, дорога будет, что называется, «более-менее».

Нам, с одной стороны, не повезло: накануне прошли дожди, и грунтовку сильно размыло. С другой стороны, образовавшаяся жижа стала роскошным полигоном для 5-метрового Chevrolet Traverse на предмет его самоутверждения в качестве «полноприводника».

Перемазался, но не сдался

Понятно, что Traverse – не Tahoe: ни тебе рамы, ни тебе кондовых внедорожных «примочек», да и с обычным «кроссоверским» клиренсом в 180 мм по нижней точке все куда лояльнее, поэтому при виде грязи с наезженными вальсообразными колеями внутри что-то дрогнуло, мол, справимся ли. Но рискнули в расчете на присутствующий в конструкции SUV механизм полного привода со смонтированной спереди «раздаткой».

На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали

Ранее мы писали
«Полковники Генштаба не убегают, они уезжают в командировку». Фраза из к/ф «Дни Турбиных» как нельзя лучше ...
Читать далее
Вкратце напомним алгоритм работы системы: в стандартном режиме монопривода все механизмы отключены, и 100% момента поступает на «передок». Тем самым убирается паразитирующий момент, «съедающий» топливо. Сзади - электронный дифференциал: в случае вывешивания 3 колес тяга перекидывается на одно «дежурное» колесо.

Доступны 2 полноприводных режима: 4x4 и «офф-роад». Их отличают настройки системы стабилизации, алгоритм переключения передач и чувствительность педали газа. «4x4» можно включить в любом скоростном диапазоне. Автоматического режима нет, то есть селектором на центральной консоли выбирается необходимый. В режиме «офф-роад» максимальный крутящий момент больше перекидывается назад и работает до 80 км/ч.

Нам такая скорость на размытой лесной дороге, как вы понимаете, была ни к чему, поэтому катили медленно, что называется, с умом и расстановкой. Как только большие колеса коснулись жижи, руль, как и положено, «опустел», летняя дорожная резина заскользила, однако при малом педалировании и принудительной 1-й «ручной» передаче Traverse, хоть и с частыми сносами задней оси, но все же прошел заданным курсом. Главное в таких случаях – выработать понимание манеры хода, четко следовать ему и не переборщить с дозировкой на педаль акселератора.

На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали

Chevrolet Traverse Premier 3.6 AT 4x4
3.6 л, 318 л.с
автомат 9
0-100 - 7.6 с, 190 км/ч
5189 x 1996 x 1796 мм
полный
АИ-95, 10.0 л на 100 км
3 449 000 руб
Все характеристики
Chevrolet Traverse мы катали ровно года назад, аккурат в момент его выхода на отечественный рынок. Помню, основное внимание тогда уделил вопросам управления и динамики автомобиля. Нынешний, повторный пробег лишь подтвердил те впечатления: по ходовой части «американец» хорош на ровной разгонной прямой и почти безупречен на слабом бездорожье. Трансляции изъянов дорожного полотна в салон практически не ощущаешь, шумовые завихрения остаются вне поля вашего комфорта, а расход бензина, опять же, при умелом педалировании вселит уверенность в возможность «дальнобойного» пробега. 

Почти как царь на именинах

В отличие от прошлого раза, когда я находился преимущественно за рулем, ныне с удовольствием разместил свои чресла в кресле второго ряда. Хотел забраться на третий ряд, но кресла были сложены, а все грузовое пространство завалено обилием разного рода сумок, пакетов, мешков и т.п. Признаюсь в роли пассажира я ощутил себя на удивление роскошно. Сиденье (их тут два, и они раздельные) на «салазках» - отгоняешь его максимально назад и тогда перед коленями образовывается масса пространства. Его настолько в достатке, что даже получается сидеть нога на ногу – прямо как в кресле аварийного выхода «айрбаса».

В «штате» подлокотник, регулируемая спинка с подголовником, россыпь ниш и кармашков, блок кондиционирования и, конечно же, ровный пол под ногами - весьма удобное размещение при езде на сотни километров без остановки. Причем, нарушить образовавшийся уровень пассажирского комфорта не в состоянии даже пресловутая американская раскачка автомобиля на некоторых неровных участках дороги. Поменявшись с напарником креслами, мы одномоментно поймали себя на мысли, что Traverse чуть ли не лучшее предложение на рынке крупногабаритных машин для путешествий (возражения принимаются). 

На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам Уральского Бали
Многое в Chevrolet Traverse говорит в его пользу, однако гирей, которая не дает автомобилю «взлететь», то бишь выйти на достойный уровень продаж в РФ, являются его лошадиные силы. Те самые 318 л.с., от которых, увы, зависит уровень налогообложения. Чтобы облегчить процедуру покупки Traverse, есть смысл приглядеться к периодически реализуемым дилерами акциям, дающим право на разного рода скидки и бонусы. Это реально хорошее подспорье в желании обзавестись большим, стильным, просторным и мощным SUV - не совсем таким, «как у всех».

Фото: автора, Chevrolet, Е. Головача, А. Судьбина
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Chevrolet назвал цены на кроссовер Traverse
Настоящий американский внедорожник. Большой, вместительный, но при этом экономичный (что странно) . Надо будет потом почитать отзывы владельцев, действительно ли он так хорош, как о нем пишут.
Жорик
Chevrolet Traverse будут продавать в России
Этот 5-метровый "автобус" точно найдет у нас поклонников. В России любят большие внедорожники. Вот только комплектация с передним приводом у такого автомобиля - это на мой взгляд сущее недоразумение. Кому нужен паркетник в 300 лошадей?
Василий
Форум Chevrolet Geo Storm
Цитата:| Кому: Dmitriy Доброго времени! нужны зеркала, задний левый повторитоль, уплотнители дверей, тросик спидометра, чашки и опоры передних стоек если что есть отпешитесь или позвоните 89501373750
Иван
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Шевроле
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам «Уральского Бали»
Самые непопулярные автомобили у угонщиков
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Chevrolet Traverse
Объявления о продаже Chevrolet Traverse
Рейтинг по классам
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 27 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам «Уральского Бали»
{{model_v2_no_show_3120}} Только не подумайте, что автор спятил с ума. Где, мол, скажете, райский остров с его вечным летом, а где суровый горнорудный край с постоянными климатическими перепадами! Но в том-то и соль: мало кто знает (а кто в курсе – подтвердит), что в нескольких километрах от страшно-живописного Кыштыма есть карьер, вода в котором, ну, точь-в-точь как на Бали и ему подобных экзотических островах. У этого озера почти такие же, как на заграничных «югах», белые берега, только размеры водоема несопоставимы, да и расположено оно, точно блюдце, в сердцевине дремучих лесов, а не в тени склонившихся к воде пальм. Вас, поди, интересует, можно ли в нем купаться? Да сколько душе угодно! Местные, из числа тех, что окрестили кыштымский карьер «Уральским Бали», с превеликим удовольствием плескаются в красивой воде, правда, стараются в нее не заходить, а нырять. Это магическое слово «каолин»Почему? Это один из главных вопросов. Дело в том, что карьер - каолиновый. Как гласит все знающая Википедия, каолин – это гидратизированный алюминиевый силикат каолинита (глины), имеющий вид порошка белого цвета с частицами в форме пластинок. Активная разработка карьеров в здешних местах началась в послевоенные годы. Массовая геологоразведка велась в 1950-е, и знающие люди говорят, что те работы были самыми подробными и профессиональными, не чета нынешним изысканиям. {{gallery_1559}} {{material_126749}} Лет 8 назад охотники за цветным металлом срезали провода, и откачка воды из карьера прекратилась - он быстро наполнился водой. Всероссийская слава пришла к кыштымскому карьеру преимущественно благодаря социальным сетям. И потекли в здешние места многочисленные туристы, любители всего оригинального и необычного. Глубина водоема небольшая – порядка 5-7 метров, но стать жертвой природной красоты, что называется, раз плюнуть. Для этого достаточно зайти с берега в воду и… по уши завязнуть в глине. Засасывает быстро, и несть числа несчастным случаям на карьере. «За каждым отдыхающим наблюдателя не поставишь», - сказал в беседе с нами представитель предприятия, в чьем ведении находится карьер, и это печальная правда. Да и берега, признаться, могут обрушиться в любой момент. А мы, скудоумные, еще и машину для фотосъемки подогнали почти вплотную к воде. Вот же угораздило…«Уральское Бали» не единственный карьер в этих местах, есть и другие. Но только в нем чудо-вода заполнила природный «резервуар», что называется, полным объемом. Она здесь появляется в результате весеннего таяния снегов да благодаря обильным дождям. О рыбалке не может быть и речи – слишком высока концентрация минералов и глины. Вопрос чистоты спорный. Я спросил нашего гида, а чего столько чаек парит над лазурной гладью? Оказывается, где-то поблизости гигантская свалка. Вот и судите сами, насколько «Бали» экологически чистое. {{gallery_1560}} Тем не менее, люди сюда тянутся, и кое-кто из местных предпринимателей делал попытки оградить территорию с целью взимания платы, но не дельце не выгорело. Как долго еще просуществует «Бали», сказать точно не берется никто. Скорее всего, максимум 3 года, после чего планируется возобновить на карьере разработку каолина. Так что, поспешите…Как найти чудо-карьерЕсли следовать, как мы, из Челябинска, то оптимальный маршрут следующий: дорога на Аргаяш, Кузнецкое в направлении на г. Кыштым. Проезжаем поселок Каолиновый, после него, перед въездом в Кыштым (ориентир — ж/д переезд) будет поворот направо, на грунтовую дорогу, в сторону городской свалки. Едем. Примерно через 1 км будет развилка, сворачиваем налево. Еще примерно 1 км ходу, и вот оно – знаменитое «Уральское Бали». Для поездки желательно выбирать солнечную и сухую погоду. Во-первых, озеро будет играть правильными красками и оттенками, во-вторых, дорога будет, что называется, «более-менее». Нам, с одной стороны, не повезло: накануне прошли дожди, и грунтовку сильно размыло. С другой стороны, образовавшаяся жижа стала роскошным полигоном для 5-метрового Chevrolet Traverse на предмет его самоутверждения в качестве «полноприводника».Перемазался, но не сдалсяПонятно, что Traverse – не Tahoe: ни тебе рамы, ни тебе кондовых внедорожных «примочек», да и с обычным «кроссоверским» клиренсом в 180 мм по нижней точке все куда лояльнее, поэтому при виде грязи с наезженными вальсообразными колеями внутри что-то дрогнуло, мол, справимся ли. Но рискнули в расчете на присутствующий в конструкции SUV механизм полного привода со смонтированной спереди «раздаткой». {{gallery_1561}} {{material_123623}} Вкратце напомним алгоритм работы системы: в стандартном режиме монопривода все механизмы отключены, и 100% момента поступает на «передок». Тем самым убирается паразитирующий момент, «съедающий» топливо. Сзади - электронный дифференциал: в случае вывешивания 3 колес тяга перекидывается на одно «дежурное» колесо. Доступны 2 полноприводных режима: 4x4 и «офф-роад». Их отличают настройки системы стабилизации, алгоритм переключения передач и чувствительность педали газа. «4x4» можно включить в любом скоростном диапазоне. Автоматического режима нет, то есть селектором на центральной консоли выбирается необходимый. В режиме «офф-роад» максимальный крутящий момент больше перекидывается назад и работает до 80 км/ч.Нам такая скорость на размытой лесной дороге, как вы понимаете, была ни к чему, поэтому катили медленно, что называется, с умом и расстановкой. Как только большие колеса коснулись жижи, руль, как и положено, «опустел», летняя дорожная резина заскользила, однако при малом педалировании и принудительной 1-й «ручной» передаче Traverse, хоть и с частыми сносами задней оси, но все же прошел заданным курсом. Главное в таких случаях – выработать понимание манеры хода, четко следовать ему и не переборщить с дозировкой на педаль акселератора.{{gallery_1562}} {{params_59374}} Chevrolet Traverse мы катали ровно года назад, аккурат в момент его выхода на отечественный рынок. Помню, основное внимание тогда уделил вопросам управления и динамики автомобиля. Нынешний, повторный пробег лишь подтвердил те впечатления: по ходовой части «американец» хорош на ровной разгонной прямой и почти безупречен на слабом бездорожье. Трансляции изъянов дорожного полотна в салон практически не ощущаешь, шумовые завихрения остаются вне поля вашего комфорта, а расход бензина, опять же, при умелом педалировании вселит уверенность в возможность «дальнобойного» пробега.  Почти как царь на именинахВ отличие от прошлого раза, когда я находился преимущественно за рулем, ныне с удовольствием разместил свои чресла в кресле второго ряда. Хотел забраться на третий ряд, но кресла были сложены, а все грузовое пространство завалено обилием разного рода сумок, пакетов, мешков и т.п. Признаюсь в роли пассажира я ощутил себя на удивление роскошно. Сиденье (их тут два, и они раздельные) на «салазках» - отгоняешь его максимально назад и тогда перед коленями образовывается масса пространства. Его настолько в достатке, что даже получается сидеть нога на ногу – прямо как в кресле аварийного выхода «айрбаса». В «штате» подлокотник, регулируемая спинка с подголовником, россыпь ниш и кармашков, блок кондиционирования и, конечно же, ровный пол под ногами - весьма удобное размещение при езде на сотни километров без остановки. Причем, нарушить образовавшийся уровень пассажирского комфорта не в состоянии даже пресловутая американская раскачка автомобиля на некоторых неровных участках дороги. Поменявшись с напарником креслами, мы одномоментно поймали себя на мысли, что Traverse чуть ли не лучшее предложение на рынке крупногабаритных машин для путешествий (возражения принимаются).  {{gallery_1563}} Многое в Chevrolet Traverse говорит в его пользу, однако гирей, которая не дает автомобилю «взлететь», то бишь выйти на достойный уровень продаж в РФ, являются его лошадиные силы. Те самые 318 л.с., от которых, увы, зависит уровень налогообложения. Чтобы облегчить процедуру покупки Traverse, есть смысл приглядеться к периодически реализуемым дилерами акциям, дающим право на разного рода скидки и бонусы. Это реально хорошее подспорье в желании обзавестись большим, стильным, просторным и мощным SUV - не совсем таким, «как у всех».
2019-06-22
Автор: Фото: автора, Chevrolet, Е. Головача, А. Судьбина
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ижевск Челябинск Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG