21 января 2022, 07:55
Чудо под Ростовом: Бетонная балка расплющила грузовик MAN, водитель выжил
На трассе М-4 «Дон» произошел серьезный инцидент, который просто чудом не обернулся трагедией. Тягач MAN перевозил на специальном трале огромную мостовую балку. Внезапно она съехала вперед и разломилась пополам.
Дарья Климова Фото: пресс-служба ГИБДД Ростовской области
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Фото: пресс-служба ГИБДД Ростовской области
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Авария произошла в районе хутора Ленина, за Волгодонской развязкой. Одна полоса движения оказалась полностью перекрыта, образовалась пробка из грузовиков. Судя по всему, балка предназначалась для работ по реконструкции «Обхода Аксая», которые ведутся неподалеку от места происшествия, уточняет портал «Ростовская область сегодня».
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