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11 февраля 2020, 17:21

Cupra Leon показали на первом тизере

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Фото: Seat
Испанский автопроизводитель готовится представить «заряженную» модификацию Leon, которая впервые выйдет под брендом Cupra, а не Seat. Премьера состоится 20 февраля 2020 года.
Cupra Leon показали на первом тизере

Фото: Seat

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Новый мощный Leon неоднократно был замечен на Нюрбургринге. Похоже все системы автомобиля прошли необходимые калибровки, и он готов предстать перед публикой. Специальное мероприятие состоится 20 февраля. Затем новинку привезут на мотор-шоу в Женеву. «Заряженные» версии Leon выпустят под суббрендом Cupra, созданным для мощных спортивных моделей Seat.

Cupra Leon дебютирует сразу в нескольких ипостасях: дорожные хэтчбек и универсал Sportstourer, а также трековые Competición и e-Racer. Стандартный Cupra Leon получит гибридную силовую установку на базе 1,4-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя суммарной отдачей 245 л.с. Аналогичную связку прочат и «горячей» Skoda Octavia RS четвертого поколения. Благодаря аккумулятору емкостью 13 кВт-ч пробег на чистом электричестве превысит 55 километров. 

Версии Cupra Leon с приставкой R могут форсировать до 300 сил. Тогда разгон до первой «сотни» займет не более 5 секунд. Трековый хэтчбек Leon Competición похвастается 2,0-литровым турбомотором TFSI, развивающим 340 сил и 410 Нм пикового момента. Часть кузовных элементов для него печатают на 3D-принтере. Электрический e-Racer оснастят четырьмя электромоторами пиковой отдачей 680 сил.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Saludo, Питер! Мы – SEAT
Как вступить в клуб любителей SEAT ??? у меня IBIZA c 2008 года..и менять марку не собираюсь...
Ирина
выбор пал на SEAT Leon
В гараже такого автомобиля нет, хотя мы приглядывались к нему очень долго. На сегодняшний день это одно из самых интересных предложений автомобильного рынка. Если еще не знакомы с этим текстом, смотрите наш обзор SEAT Leon http:// seat.110km.ru/ testdrives/ seatleontest.html Там почти все, что мы можем ...
m7th
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Cupra Leon показали на первом тизере
{{material_128769}}Новый мощный Leon неоднократно был замечен на Нюрбургринге. Похоже все системы автомобиля прошли необходимые калибровки, и он готов предстать перед публикой. Специальное мероприятие состоится 20 февраля. Затем новинку привезут на мотор-шоу в Женеву. «Заряженные» версии Leon выпустят под суббрендом Cupra, созданным для мощных спортивных моделей Seat.Cupra Leon дебютирует сразу в нескольких ипостасях: дорожные хэтчбек и универсал Sportstourer, а также трековые Competición и e-Racer. Стандартный Cupra Leon получит гибридную силовую установку на базе 1,4-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя суммарной отдачей 245 л.с. Аналогичную связку прочат и «горячей» Skoda Octavia RS четвертого поколения. Благодаря аккумулятору емкостью 13 кВт-ч пробег на чистом электричестве превысит 55 километров. Версии Cupra Leon с приставкой R могут форсировать до 300 сил. Тогда разгон до первой «сотни» займет не более 5 секунд. Трековый хэтчбек Leon Competición похвастается 2,0-литровым турбомотором TFSI, развивающим 340 сил и 410 Нм пикового момента. Часть кузовных элементов для него печатают на 3D-принтере. Электрический e-Racer оснастят четырьмя электромоторами пиковой отдачей 680 сил.
2020-02-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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