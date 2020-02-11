11 февраля 2020, 17:21
Cupra Leon показали на первом тизере
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Фото: Seat
Испанский автопроизводитель готовится представить «заряженную» модификацию Leon, которая впервые выйдет под брендом Cupra, а не Seat. Премьера состоится 20 февраля 2020 года.
Фото: Seat
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Cupra Leon дебютирует сразу в нескольких ипостасях: дорожные хэтчбек и универсал Sportstourer, а также трековые Competición и e-Racer. Стандартный Cupra Leon получит гибридную силовую установку на базе 1,4-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя суммарной отдачей 245 л.с. Аналогичную связку прочат и «горячей» Skoda Octavia RS четвертого поколения. Благодаря аккумулятору емкостью 13 кВт-ч пробег на чистом электричестве превысит 55 километров.
Версии Cupra Leon с приставкой R могут форсировать до 300 сил. Тогда разгон до первой «сотни» займет не более 5 секунд. Трековый хэтчбек Leon Competición похвастается 2,0-литровым турбомотором TFSI, развивающим 340 сил и 410 Нм пикового момента. Часть кузовных элементов для него печатают на 3D-принтере. Электрический e-Racer оснастят четырьмя электромоторами пиковой отдачей 680 сил.
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Комментарии пользователей
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