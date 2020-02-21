21 февраля 2020, 00:01
Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon
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Фото: Seat
Вслед за Seat Leon четвертого поколения дебютировали «заряженные» версии модели, которые теперь выпускаются под отдельным суббрендом Cupra. Хэтчбек и универсал Cupra Leon «разогрели» максимум до 310 л.с. Публике новинки покажут в начале марта на автосалоне в Женеве.
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
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Базовую модификацию Cupra Leon оснастили 2,0-литровым турбомотором TSI мощностью 245 сил и 370 Нм пикового момента. На версии следующего уровня этот агрегат выдает уже 300 сил и 400 Нм. Топовый автомобиль форсировали до 310 сил при том же максимальном крутящем моменте. Универсалу с таким агрегатом дополнительно положен полный привод 4Drive с муфтой на задней оси. Все остальные автомобили - переднеприводные с дифференциалом повышенного трения. Коробка передач для всех Cupra Leon одна и та же – «робот» DSG с двумя сцеплениями. С места до «сотни» самый мощный автомобиль разгоняется за 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.
Гибридная версия Cupra Leon eHybrid получила 1,4-литровый TSI (150 сил), электромотор и батарею емкостью 13 кВт-ч. Пиковая отдача установки достигает 245 сил и 400 Нм. Запас хода на чистом электричестве составляет 60 километров. Гоночный хэтчбек Cupra Leon Competicion предназначен для серии TCR. Его мотор 2.0 TSI форсирован до 340 л.с. и 410 Нм, а на смену стандартному DSG пришла 6-ступенчатая секвентальная коробка Hewland. Первую «сотню» он набирает за 4,5 секунды, максимальная скорость увеличена до 260 км/ч.
Во главе семейства Cupra Leon стоит электрический спорткар Cupra e-Racer для кузовного чемпионата. Его четыре электромотора сообща развивают впечатляющие 680 сил и 960 Нм. Разгон 0-100 км/ч занимает 3,2 секунды, максимальная скорость составляет 270 км/ч. Емкость батареи – 65 кВт-ч. Сколько спорткар может проехать без подзарядки в условиях гонки, пока не сообщается.
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Комментарии пользователей
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