Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
21 февраля 2020, 00:01

Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon

  • 1251
  • 0
Фото: Seat
Вслед за Seat Leon четвертого поколения дебютировали «заряженные» версии модели, которые теперь выпускаются под отдельным суббрендом Cupra. Хэтчбек и универсал Cupra Leon «разогрели» максимум до 310 л.с. Публике новинки покажут в начале марта на автосалоне в Женеве.
Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon

Фото: Seat

Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon

Фото: Seat

Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon

Фото: Seat

Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon

Фото: Seat

Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon

Фото: Seat

Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon

Фото: Seat

Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon

Фото: Seat

Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon

Фото: Seat

Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon
Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon
Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon
Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon
Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon
Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon
Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon
Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon
Ранее мы писали
Компания Seat на специальном мероприятии в испанском Марторелле представила пятидверный хэтчбек и универсал ...
Читать далее
Хэтчбек и универсал Cupra Leon выглядят более агрессивно, чем их «братья» из Seat. Они отличаются оригинальной решеткой радиатора, иными бамперами с увеличенными воздухозаборниками, наличием диффузора в заднем бампере и более крупным спойлером на крыше. Штатно автомобили оснащаются 18- и 19-дюймовыми колесными дисками с медным отливом, а в цветовой гамме появились два новых оттенка – серый и синий.

Базовую модификацию Cupra Leon оснастили 2,0-литровым турбомотором TSI мощностью 245 сил и 370 Нм пикового момента. На версии следующего уровня этот агрегат выдает уже 300 сил и 400 Нм. Топовый автомобиль форсировали до 310 сил при том же максимальном крутящем моменте. Универсалу с таким агрегатом дополнительно положен полный привод 4Drive с муфтой на задней оси. Все остальные автомобили - переднеприводные с дифференциалом повышенного трения. Коробка передач для всех Cupra Leon одна и та же – «робот» DSG с двумя сцеплениями. С места до «сотни» самый мощный автомобиль разгоняется за 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Гибридная версия Cupra Leon eHybrid получила 1,4-литровый TSI (150 сил), электромотор и батарею емкостью 13 кВт-ч. Пиковая отдача установки достигает 245 сил и 400 Нм. Запас хода на чистом электричестве составляет 60 километров. Гоночный хэтчбек Cupra Leon Competicion предназначен для серии TCR. Его мотор 2.0 TSI форсирован до 340 л.с. и 410 Нм, а на смену стандартному DSG пришла 6-ступенчатая секвентальная коробка Hewland. Первую «сотню» он набирает за 4,5 секунды, максимальная скорость увеличена до 260 км/ч.

Во главе семейства Cupra Leon стоит электрический спорткар Cupra e-Racer для кузовного чемпионата. Его четыре электромотора сообща развивают впечатляющие 680 сил и 960 Нм. Разгон 0-100 км/ч занимает 3,2 секунды, максимальная скорость составляет 270 км/ч. Емкость батареи – 65 кВт-ч. Сколько спорткар может проехать без подзарядки в условиях гонки, пока не сообщается.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Saludo, Питер! Мы – SEAT
Как вступить в клуб любителей SEAT ??? у меня IBIZA c 2008 года..и менять марку не собираюсь...
Ирина
выбор пал на SEAT Leon
В гараже такого автомобиля нет, хотя мы приглядывались к нему очень долго. На сегодняшний день это одно из самых интересных предложений автомобильного рынка. Если еще не знакомы с этим текстом, смотрите наш обзор SEAT Leon http:// seat.110km.ru/ testdrives/ seatleontest.html Там почти все, что мы можем ...
m7th
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Сеат
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
Без льготных кредитов. Что будет с авторынком России?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Seat Leon
Объявления о продаже Seat Leon
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Представлены мощные хэчтбек и универсал Cupra Leon
{{material_128769}}Хэтчбек и универсал Cupra Leon выглядят более агрессивно, чем их «братья» из Seat. Они отличаются оригинальной решеткой радиатора, иными бамперами с увеличенными воздухозаборниками, наличием диффузора в заднем бампере и более крупным спойлером на крыше. Штатно автомобили оснащаются 18- и 19-дюймовыми колесными дисками с медным отливом, а в цветовой гамме появились два новых оттенка – серый и синий.Базовую модификацию Cupra Leon оснастили 2,0-литровым турбомотором TSI мощностью 245 сил и 370 Нм пикового момента. На версии следующего уровня этот агрегат выдает уже 300 сил и 400 Нм. Топовый автомобиль форсировали до 310 сил при том же максимальном крутящем моменте. Универсалу с таким агрегатом дополнительно положен полный привод 4Drive с муфтой на задней оси. Все остальные автомобили - переднеприводные с дифференциалом повышенного трения. Коробка передач для всех Cupra Leon одна и та же – «робот» DSG с двумя сцеплениями. С места до «сотни» самый мощный автомобиль разгоняется за 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.Гибридная версия Cupra Leon eHybrid получила 1,4-литровый TSI (150 сил), электромотор и батарею емкостью 13 кВт-ч. Пиковая отдача установки достигает 245 сил и 400 Нм. Запас хода на чистом электричестве составляет 60 километров. Гоночный хэтчбек Cupra Leon Competicion предназначен для серии TCR. Его мотор 2.0 TSI форсирован до 340 л.с. и 410 Нм, а на смену стандартному DSG пришла 6-ступенчатая секвентальная коробка Hewland. Первую «сотню» он набирает за 4,5 секунды, максимальная скорость увеличена до 260 км/ч.Во главе семейства Cupra Leon стоит электрический спорткар Cupra e-Racer для кузовного чемпионата. Его четыре электромотора сообща развивают впечатляющие 680 сил и 960 Нм. Разгон 0-100 км/ч занимает 3,2 секунды, максимальная скорость составляет 270 км/ч. Емкость батареи – 65 кВт-ч. Сколько спорткар может проехать без подзарядки в условиях гонки, пока не сообщается.
2020-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Пермь Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться