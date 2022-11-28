Делать электромобили в Европе - слишком дорого для Stellantis. Тогда вопрос: а где выгодно?

Однако, босс Stellantis Карлос Таварес, похоже, не верит в жизнеспособность таких проектов в краткосрочной перспективе. «Пока Европа не в состоянии производить доступные электромобили», - заявил топ-менеджер. В этой связи вновь возникает вопрос: где же производить электромобили, которые должны наводнить европейский рынок в ближайшие годы?

По словам Карлоса Тавареса, на которые ссылается Automotive News, Индия вполне может представлять собой идеальную страну для производства большого количества машин на чистой тяге и их экспорта в другие страны мира.

Глава Группы Stellantis Карлос Таварес, фото: Stellantis.com

Г-н Таварес не только ожидает, что Stellantis увеличит инвестиции в индийское производство, ориентированное на местных покупателей, но и не исключает возможности экспорта производимой в Индии продукции в Европу, дабы извлечь выгоду из низких производственных затрат.

«Не уверен, что перспектива переноса производства электромобилей в Старый свет окажется популярной, - заявил Карлос Таварес. – Для нас же очевидно одно: Stellantis намерен представить небольшой электромобиль на базе нынешней платформы Citroën C3 в Индии уже в следующем году».

Упомянутые модели: Citroen C3

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