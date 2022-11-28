Делать электромобили в Европе - слишком дорого для Stellantis. Тогда вопрос: а где выгодно?
Однако, босс Stellantis Карлос Таварес, похоже, не верит в жизнеспособность таких проектов в краткосрочной перспективе. «Пока Европа не в состоянии производить доступные электромобили», - заявил топ-менеджер. В этой связи вновь возникает вопрос: где же производить электромобили, которые должны наводнить европейский рынок в ближайшие годы?
По словам Карлоса Тавареса, на которые ссылается Automotive News, Индия вполне может представлять собой идеальную страну для производства большого количества машин на чистой тяге и их экспорта в другие страны мира.
Глава Группы Stellantis Карлос Таварес, фото: Stellantis.com
Г-н Таварес не только ожидает, что Stellantis увеличит инвестиции в индийское производство, ориентированное на местных покупателей, но и не исключает возможности экспорта производимой в Индии продукции в Европу, дабы извлечь выгоду из низких производственных затрат.
«Не уверен, что перспектива переноса производства электромобилей в Старый свет окажется популярной, - заявил Карлос Таварес. – Для нас же очевидно одно: Stellantis намерен представить небольшой электромобиль на базе нынешней платформы Citroën C3 в Индии уже в следующем году».
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-
05.05.2022, 00:01
Французский авторынок рухнул в апреле на 23%
Продажи новых легковых автомобилей во Франции падают уже одиннадцатый месяц подряд. В апреле 2022 года дилеры реализовали немногим более 100 тысяч машин или на 23% меньше, чем в апреле 2021-го.Читать далее
-
11.02.2020, 17:54
Представлен обновленный Citroen С3
Хэтчбек Citroen С3 пережил плановый рестайлинг. Новинка получила свежий дизайн, больше возможностей для персонализации и продвинутые электронные системы безопасности.Читать далее
-
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Госавтоинспекция подвела итоги аварийности за 10 месяцев 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что любое нарушение ПДД обусловлено либо неграмотностью, либо недостаточным уровнем культуры.Читать далее
-
29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
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-
29.11.2022, 15:37
Какой огнетушитель выбрать: углекислотный, порошковый или воздушно-эмульсионный?
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