Депутатов, отказавшихся пересесть на отечественные машины, оставят без бензина: новость оказалась фейком

Ранее мы писали Минпромторг составил список автомобилей для чиновников Минпромторг РФ опубликовал перечень автомобилей российского производства, которые рекомендовано закупать государственным ... Читать далее

Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение о приоритетном использовании в автопарках чиновников автомобилей российского производства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности депутатов после Нового года пересесть с иномарок на отечественные машины. Минпромторг опубликовал перечень возможных вариантов – от Aurus Senat до Lada Granta и уазовской «Буханки». Информацию о том, что депутатам перестанут оплачивать бензин для иномарок, сегодня категорически опровергли.

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила в интервью Business FM, что депутаты не будут платить за бензин из своего кармана, если не откажутся от служебных иномарок. Всех просто пересадят на отечественные автомобили. Иномарки обслуживать не будут. «Регион будет заключать соглашения с теми автопарками, где присутствуют те машины, на которых имеют право ездить депутаты по решению Думы», – уточнила госпожа Лантратова.

Напомним, в октябре Минпромторг опубликовал список рекомендованных для российских чиновников и депутатов марок и моделей. В него вошли: Lada (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky) и Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

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