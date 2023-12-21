Депутатов, отказавшихся пересесть на отечественные машины, оставят без бензина: новость оказалась фейком
Фото: Lada
Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила в интервью Business FM, что депутаты не будут платить за бензин из своего кармана, если не откажутся от служебных иномарок. Всех просто пересадят на отечественные автомобили. Иномарки обслуживать не будут. «Регион будет заключать соглашения с теми автопарками, где присутствуют те машины, на которых имеют право ездить депутаты по решению Думы», – уточнила госпожа Лантратова.
Напомним, в октябре Минпромторг опубликовал список рекомендованных для российских чиновников и депутатов марок и моделей. В него вошли: Lada (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky) и Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).
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-
21.12.2023, 11:18
Новый аккумулятор умер за одну ночь: главные причины
Многие автомобилисты стараются поменять перед наступлением морозов старый аккумулятор на новый, но иногда даже свежая батарея может подвести утром при попытке завести мотор.Читать далее
-
21.12.2023, 07:59
Новый цвет в дорожном движении: у автомобилей Mercedes-Benz будут голубые ходовые огни
Компания Mercedes-Benz получила разрешение на тестирование на дорогах общего пользования бирюзовых ходовых огней, встроенных в фары, задние фонари и боковые зеркала ее беспилотных автомобилей.Читать далее
-
21.12.2023, 07:10
Toyota отзывает больше 1 млн автомобилей и просит пока не ездить на переднем пассажирском сидении
Концерн Toyota Motor объявил о начале масштабной отзывной кампании, которая затронет порядка 1,2 млн автомобилей Toyota и Lexus по всему миру. Причина – сбой в работе электронного блока подушки безопасности переднего пассажира.Читать далее
-
21.12.2023, 06:51
NIVA и точка: с конвейера сходят внедорожники без шильдиков
С конвейера Волжского автозавода начали сходить внедорожники Lada, на которых красуются лаконичные четыре буквы NIVA без уточнения, к какой конкретно модели они принадлежат: Legend и Travel. А еще в гамме эмалей для кузова появился новый цвет.Читать далее
-
20.12.2023, 23:02
Камеры научились ловить водителей с рамками-перевертышами
Некоторые хитрые автомобилисты устанавливают на свои машины рамки-перевертыши, которые позволяют при необходимости подменять реальный госномер на фальшивый. Недавно дорожные камеры научились вычислять таких «фокусников».Читать далее
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