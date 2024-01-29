Дилеры пожаловались на проблемы с обслуживанием китайских автомобилей

Ранее мы писали Названы автомобили, которые чаще всего возили по параллельному импорту в 2023 году После ухода в 2022 году с российского рынка многих ведущих мировых автопроизводителей Минпромторг разрешил ... Читать далее

В Союзе автосервисов рассказали журналистам «Известий» о проблемах с обслуживанием автомобилей китайских марок, ввезенных параллельным импортом. Официальное диагностическое оборудование просто не видит эти машины. Как пояснили в российском офисе Geely, блоки управления в автомобилях, произведенных для Европы или Китая, отличаются от российских, поэтому и возникают трудности с подключением диагностического оборудования.

Отремонтировать по гарантии можно только машины, купленные у официального дилера. Владельцам «серых» автомобилей в ремонте отказывают, поскольку ПО их не видит. Им приходится обращаться на независимые СТО. Между тем, Минпромторг только в октябре 2023 года запретил ввозить по схеме параллельного импорта автомобили марок, которые официально работают в России. Но с 2022 года доля таких машин составила порядка 13% от всех регистраций ТС.

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