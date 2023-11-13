Дилеры пожаловались, что не могут избавиться от корейских и немецких кроссоверов

Ранее мы писали Дилер рассказал, какие машины исчезли из российских автосалонов Весной 2022 года многие ведущие мировые автопроизводители остановили свои российские предприятия и прекратили ... Читать далее

В одном из крупных дилерских центров посетовали журналистам «Известий» , что никак не могут распродать складские запасы кроссоверов Kia Seltos, Volkswagen Taos и Tiguan, а также Skoda Kodiaq и Karoq. Некогда собранные в России автомобили сейчас ощутимо подорожали и стоят дороже новых китайских аналогов. Например, Kia Seltos вместо 1,8 млн рублей в начале 2022 года сейчас обойдется покупателям уже в 2,3 млн рублей, а «залежавшийся» Volkswagen Tiguan в самой простой комплектации стоит от 3,9 млн рублей. Кроме того, из-за долгого хранения на складе машинам уже требуется полноценное ТО с заменой всех расходников. Если машины больше года стоят под открытым небом, то у них гарантированно придется менять не только масло, но и ржавые колодки с дисками.

Независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев пояснил, что относительно доступные Hyundai Solaris или Volkswagen Polo распродали достаточно быстро, а более дорогие модели остались невостребованными. Сейчас покупатели не видят смысла покупать европейский или корейский автомобиль 2022 года выпуска за 3 – 4 млн рублей с учетом трудностей с поставками запчастей и потенциальных проблем с гарантией. Особенно, когда новые китайские кроссоверы стоят дешевле и не имеют трудностей ни с запчастями, ни с гарантией.

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