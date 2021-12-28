До дилеров добрался новый стильный кроссовер: «живые» фото новинки
Фото: Китайские автомобили
Фото: Китайские автомобили
Фото: FAW
Фото: FAW
Фото: FAW
Фото: FAW
Фото: FAW
Фото: FAW
Фото: FAW
Напомним, кроссовер близок по размеру к китайским Geely Atlas и Haval Jolion или, например, к немецкому Volkswagen Tiguan. Его габариты: 4525 x 1845 x 1615 мм, колесная база – 2700 мм. Объем багажника – 375 литров, при сложенных задних сидениях возрастает до 1 525 литров. На российском рынке автомобиль предлагается с безальтернативным 1,5-литровам турбомотором, который выдает 160 л.с. и 258 Нм максимального крутящего момента. В связке с ним работает 6-ступенчатая «механика» или 7-скоростной «робот» BorgWarner с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод – только передний. Разгон с места до «сотни» занимает 9,7 секунды.
Базовая комплектация Luxury 6MT стоит от 1 669 000 рублей с учетом спецпредложений или 1 819 000 рублей без них. Компанию ей составляет Luxury 7DCT (1 923 000 рублей) и Prestige 7DCT (2 052 000 рублей). В 2022 году FAW расширит число комплектаций до пяти. В «топе» обещают систему автоматической парковки, электронное зеркало заднего вида и камеру кругового обзора.
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