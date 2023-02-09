До конца марта в Россию хотят привезти 2000 иранских автомобилей

Ранее мы писали К лету в Россию привезут три модели из Ирана (идет сертификация) Иранская компания Saipa готовится зайти на рынок России и Беларуси сразу с тремя моделями: седанами Saina ... Читать далее

На российский рынок нацелились две крупнейшие иранские компании: Iran Khodro и Saipa. Как рассказал Алексей Дедов в интервью РИА Новости , до конца марта Iran Khodro планирует экспортировать в Россию 2 000 автомобилей. Партия машин должна прийти до конца 1401 иранского календарного года, что соответствует 20 марта 2023 года григорианского календаря.

У второго иранского автопроизводителя, компании Saipa, также обширные экспортные планы. По словам Алексея Дедова, Saipa ведет переговоры с российскими дистрибьюторами о ежегодных поставках в Россию более 20 000 машин. Правда, пока не решены вопросы, связанные с сертификацией и формированием дилерской сети. А значит, сроки поставок могут сдвинуть.

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