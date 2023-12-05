Эксперт назвал самые опасные для кузова автомобиля реагенты
Более того, реагенты оседают на всех деталях подвески автомобиля. Особенно страдают стойки амортизатора, бензобак, топливные и тормозные магистрали. Зимой мыть машину надо едва ли чаще, чем летом. Регулярная мойка помогает удалить соль с кузова и днища. Наименьшую опасность для машин представляют абразивные составы, которыми обрабатывают дороги преимущественно в северных регионах страны.
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05.12.2023, 14:59
Как изменятся цены на бензин в России: прогноз экспертов
В конце сентября 2023 года правительство было вынуждено ввести запрет на экспорт бензина, чтобы остановить стремительный рост цен на российских АЗС. Два месяца спустя запрет отменили. Стоит ли ждать очередного подорожания?Читать далее
-
05.12.2023, 13:50
В Россию вернулась новая услуга: сколько стоит откопать автомобиль из сугроба?
На большей части России прошли обильные снегопады и автомобилисты чуть ли не каждый день сталкиваются с необходимостью откапывать автомобиль. Ситуация усугубляется, если машина простояла без движения несколько дней, а уборочная техника успела насыпать по краю проезжей части снежный бруствер.Читать далее
-
05.12.2023, 13:05
АвтоВАЗ уточнил сроки возобновления серийного производства Lada Largus
В августе с конвейера Волжского автозавода сошла последняя партия из 650 автомобилей Lada Largus, после чего сборочную линию начали переносить в Ижевск, откуда за год до этого съехала Lada Vesta.Читать далее
-
05.12.2023, 11:59
5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников ноября 2023 года
В ноябре российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Лидером продаж остается Lada, на долю которой приходится 30% рынка. Самые востребованные иномарки продает китайский Haval.Читать далее
-
05.12.2023, 08:06
АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
География экспорта автомобилей Lada очень широкая: от республик бывшего СССР до стран Африки и Южной Америки. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев назвал приоритетный рынок, который удовлетворяет трем главным условиям.Читать далее
-
05.12.2023, 07:29
В Астраханской области в ДТП погибли три человека
Страшная авария произошла накануне в Приволжском районе Астраханской области. Лоб в лоб столкнулись седан Ford Mondeo и сеновоз КамАЗ. В результате мужчина и две женщины погибли на месте происшествия.Читать далее
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