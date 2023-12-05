Эксперт назвал самые опасные для кузова автомобиля реагенты

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Все составы, которыми дорожные службы обрабатывают проезжую часть можно разделить на три части: абразивные, химические и комбинированные. К первой категории относятся песок, гранитная или мраморная крошка. Но наибольшую опасность для автомобилей представляют химические и комбинированные реагенты, выяснили журналисты «Газеты.Ru» у экспертов по кузовному ремонту. В их состав входит хлорид натрия (техническая соль). Он разъедает структуру лакокрасочного и резинового покрытия. Любые сколы, царапины начинают быстро коррозировать, днище и пороги покрываются ржавчиной. Вреден хлорид натрия для пластикового обвеса, фар и покрышек.

Более того, реагенты оседают на всех деталях подвески автомобиля. Особенно страдают стойки амортизатора, бензобак, топливные и тормозные магистрали. Зимой мыть машину надо едва ли чаще, чем летом. Регулярная мойка помогает удалить соль с кузова и днища. Наименьшую опасность для машин представляют абразивные составы, которыми обрабатывают дороги преимущественно в северных регионах страны.

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