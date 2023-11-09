Эксперт объяснил, зачем внезапно повысили утильсбор

Ранее мы писали Дилер рассказал, как повышение ставки утильсбора повлияет на цену иномарок С 9 августа 2023 года в силу вступили новые ставки утилизационного сбора, которым облагаются все ввозимые ... Читать далее

Изначально ставка утильсбора за легковые автомобили была проиндексирована с 1 августа. Тогда тарифы выросли от 1,7 до 3,7 раза в зависимости от объема двигателя. Позже Минпромторг скорректировал механизм уплаты для машин, ввозимых физлицами с целью перепродажи. С 29 октября начал действовать новый порядок: если изначально за автомобиль был уплачен сбор по льготной ставке при его перепродаже в течение 12 месяцев покупатель должен доплатить недостающую до полной ставки сумму. Разница может превышать миллион рублей.

По словам автоэксперта Егора Васильева, такой шаг направлен на борьбу с серым параллельным импортом. Компании, работающие по серым схемам, за счет льготных тарифов предлагали покупателям машины дешевле, чем официальные импортеры, которые платили утильсбор по полной ставке. Такую конкуренцию решили убрать, пишет Прайм.

Нововведение стало полной неожиданностью для покупателей. В начале ноября им предлагали доплатить внушительные суммы, иногда сопоставимые со стоимостью самого автомобиля. Депутаты Госдумы уже обратились к Правительству с предложением отложить до 31 декабря вступление в силу новых правил уплаты утилизационного сбора.

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