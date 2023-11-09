Эксперт объяснил, зачем внезапно повысили утильсбор
По словам автоэксперта Егора Васильева, такой шаг направлен на борьбу с серым параллельным импортом. Компании, работающие по серым схемам, за счет льготных тарифов предлагали покупателям машины дешевле, чем официальные импортеры, которые платили утильсбор по полной ставке. Такую конкуренцию решили убрать, пишет Прайм.
Нововведение стало полной неожиданностью для покупателей. В начале ноября им предлагали доплатить внушительные суммы, иногда сопоставимые со стоимостью самого автомобиля. Депутаты Госдумы уже обратились к Правительству с предложением отложить до 31 декабря вступление в силу новых правил уплаты утилизационного сбора.
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14.11.2023, 15:14
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-
14.11.2023, 14:05
Lada Granta скоро получит новую медиасистему
На АвтоВАЗе начали в тестовом режиме собирать топовые кросс-универсалы Lada Granta с новой медиасистемой, которая имеет 7,0-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекса.Читать далее
-
14.11.2023, 13:21
С какой коробкой передач лучше выбрать подержанную машину: мнение технического эксперта
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-
14.11.2023, 11:42
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В 2024 году вступает в силу ряд изменений техрегламента, которые затронут все автомобили, выпускающиеся в России. Изменения касаются безопасности и экологических требований.Читать далее
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