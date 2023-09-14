Эксперт рассказал, почему в России больше не будет машин без ABS
Антиблокировочная система тормозов (ABS) предотвращает блокировку колес при экстренном торможении. Благодаря этому водитель может сохранять управление машиной и избегать аварий. В Евросоюзе оснащение автомобиля ABS обязательно с 2004 года, в США это правило действует с 2012 года. Контроль над автомобилем в ситуации экстренного торможения помогает избежать ДТП. Если колеса заблокированы, машина не реагирует на поворот руля. ABS помогает водителям избегать таких ситуаций.
Горящий на приборной панели индикатор неисправности ABS сигнализирует не только о проблемах с этой системой. Он может указывать, например, на нехватку тормозной жидкости, проблемы с предохранителями или износ тормозных колодок. Иногда для того, чтобы лампа ABS на панели приборов погасла, достаточно просто вымыть автомобиль с акцентом на тщательной очистке колес. Датчики ABS, которые размещаются возле тормозных дисков, очищаются от пыли и грязи и вновь работают исправно. Если заезд на автомойку не помог, следует пройти диагностику в автосервисе.
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-
14.09.2023, 07:33
Стартовали продажи нового китайского кроссовера из Калининграда: сколько он стоит?
Китайская компания BAIC вывела на российский рынок четвертую модель. Это среднеразмерный кроссовер BAIC X55, который по габаритам похож на Mitsubishi Outlander.Читать далее
-
14.09.2023, 06:47
Названы претенденты на титул «Лучшего автомобиля года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) опубликовало список из 25 полуфиналистов. Среди претендентов 10 легковых автомобилей, 10 кроссоверов и 5 пикапов.Читать далее
-
14.09.2023, 06:21
Ford обновил логотип, но никто этого не заметил: в чем отличия?
На проходящем в эти дни Детройтском автосалоне компания Ford показала рестайлинговый пикап Ford F-150, а вместе с ним и обновленный логотип. Изменение эмблемы едва не осталось незамеченным.Читать далее
-
13.09.2023, 15:30
В Россию привезли партию самых неубиваемых 3-рядных внедорожников в мире
Трехрядные автомобили сегмента SUV могут стать неплохим выбором для больших семей. Они отличаются удобством и вместительностью, но далеко не все могут похвастаться надежностью. Один из самых «неубиваемых» внедорожников привезли в Россию. Стоит он дорого.Читать далее
-
13.09.2023, 14:15
АвтоВАЗ продолжает следить за ценами у дилеров
В начале лета глава АвтоВАЗа Максим Соколов предупредил дилеров о необходимости соблюдать установленные производителем розничные цены, в противном случае к автосалонам пообещали применить санкции.Читать далее
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