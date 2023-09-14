Эксперт рассказал, почему в России больше не будет машин без ABS

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За последний год крупнейшие российские автопроизводители сумели найти новых поставщиков и наладить новые каналы поставки комплектующих. В июле 2023 года на заводе компании «Итэлма» в Костроме локализовали производство ABS. Систему уже устанавливают на автомобили Lada. С 1 декабря 2023 года технический регламент в автопроме вновь потребует обязательного оснащения автомобилей ABS. Автоэксперт Алексей Рузанов рассказал в интервью изданию Naavtotrasse.ru , почему это позитивно отразится на дорожной безопасности.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) предотвращает блокировку колес при экстренном торможении. Благодаря этому водитель может сохранять управление машиной и избегать аварий. В Евросоюзе оснащение автомобиля ABS обязательно с 2004 года, в США это правило действует с 2012 года. Контроль над автомобилем в ситуации экстренного торможения помогает избежать ДТП. Если колеса заблокированы, машина не реагирует на поворот руля. ABS помогает водителям избегать таких ситуаций.

Горящий на приборной панели индикатор неисправности ABS сигнализирует не только о проблемах с этой системой. Он может указывать, например, на нехватку тормозной жидкости, проблемы с предохранителями или износ тормозных колодок. Иногда для того, чтобы лампа ABS на панели приборов погасла, достаточно просто вымыть автомобиль с акцентом на тщательной очистке колес. Датчики ABS, которые размещаются возле тормозных дисков, очищаются от пыли и грязи и вновь работают исправно. Если заезд на автомойку не помог, следует пройти диагностику в автосервисе.

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