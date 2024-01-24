Эксперты назвали главные признаки того, что от автомобиля пришло время избавиться

24.01.2024, 14:05

Легковой автомобиль и трамвай сбили одного и того же пешехода: оба водителя неоднократно нарушали ПДД

В Петербурге пожилой пешеход сначала угодил под колеса легковушки, а потом его сбил трамвай. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что за последний год оба водителя неоднократно привлекались за нарушения ПДД.Читать далее