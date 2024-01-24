Эксперты назвали главные признаки того, что от автомобиля пришло время избавиться
Следующая группа признаков связана с поломкой коробки передач. Усугубляющиеся рывки и ошибки автоматической КПП свидетельствуют о предстоящем дорогостоящем ремонте. Прогрессирующая коррозия кузова также должна заставить задуматься о расставании с автомобилем.
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Легковой автомобиль и трамвай сбили одного и того же пешехода: оба водителя неоднократно нарушали ПДД
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В столице Монголии в районе крупного рынка грузовик, перевозивший 60 тонн газа, столкнулся с легковым автомобилем, загорелся и взорвался. Пламя охватило близлежащий квартал.Читать далее
-
24.01.2024, 14:05
Легковой автомобиль и трамвай сбили одного и того же пешехода: оба водителя неоднократно нарушали ПДД
В Петербурге пожилой пешеход сначала угодил под колеса легковушки, а потом его сбил трамвай. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что за последний год оба водителя неоднократно привлекались за нарушения ПДД.Читать далее
-
24.01.2024, 12:26
Автомеханик рассказал, чем грозит удаление катализатора
Многие автомобилисты рассматривают каталитический нейтрализатор как лишнюю деталь, которая только придушивает мощность двигателя. Этим пользуются предприимчивые сервисмены, предлагая бесплатно удалить катализатор.Читать далее
-
24.01.2024, 10:57
Автомобили BMW, узнав, что они в России, блокируют подключение к смартфонам
Владельцы ввезенных из Европы автомобилей BMW столкнулись с очередной проблемой. Штатная медиасистема начала выдавать ошибку и отказывается подключаться к смартфону.Читать далее
-
24.01.2024, 08:10
Восстановленный Ту-204 Red Wings будет летать в Израиль, Грузию и Армению
Вслед за Ту-214 парк авиакомпании Red Wings до конца января должен пополнится первым восстановленным для нее 15-летним лайнером Ту-204. В расписании уже стоят рейсы в Батуми, Тель-Авив и Ереван.Читать далее
-
24.01.2024, 07:32
Volkswagen представил последний Golf с ДВС
Компания Volkswagen показала рестайлинговый Golf восьмого поколения, продажи которого стартуют весной. Автомобилю добавили мощности, увеличили запас хода для гибридных версий, а в салон вернули обычные кнопки.Читать далее
-
24.01.2024, 06:59
В Улан-Баторе взорвался 60-тонный газовоз: последствия
В столице Монголии в районе крупного рынка грузовик, перевозивший 60 тонн газа, столкнулся с легковым автомобилем, загорелся и взорвался. Пламя охватило близлежащий квартал.Читать далее
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