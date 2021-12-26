Эксперты выяснили, какой автомобиль безопаснее: седан, внедорожник или минивен
Например, если в сегменте полноразмерных седанов вероятность гибели в аварии составляет 36 случаев на каждые 10 млрд миль, то для пассажиров компактных автомобилей этот показатель вдвое выше – 78 на каждые 10 млрд миль. Разница между компактными кроссоверами и полноразмерными внедорожниками еще существеннее: маленькие SUV в 4 раза опаснее больших, пишет портал Speedme.ru.
Если в целом о разных сегментах, то средний показатель смертности на 10 млрд миль среди легковых автомобилей составляет 36, среди внедорожников – 19, а среди пикапов – 18 случаев. Самый низкий показатель зафиксировали у минивенов – 15 смертей на каждые 10 млрд миль. Но здесь причины кроются не столько в габаритах, сколько в манере вождения. Превышать скорость или пренебрегать правилами дорожного движения водители минивенов склонны в значительно меньшей степени.
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