Экзамен по вождению закончился полным провалом (видео)

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В Аргентине не принято рисковать жизнью экзаменатора, поэтому экзамен по вождению проходит на закрытой площадке, а в машине находится только сам кандидат в водители. 63-летняя выпускница автошколы и представить себе не могла, насколько плохо все закончится. На опубликованной записи с камеры мы видим, что начинается все вполне безобидно. Хэтчбек Volkswagen неторопливо движется по учебной трассе. Возможно, даже слишком неторопливо. Постепенно скорость автомобиля возрастает, и мы видим, что водителю особенно трудно даются повороты. Машина то и дело наезжает колесами на бордюры.

Внезапно женщина за рулем и вовсе промахивается мимо своей полосы и въезжает на газон. Она в панике пытается вырулить обратно на дорогу, жмет на газ, машина врезается в столб и переворачивается. Но даже после этого из выхлопной трубы автомобиля продолжает вырываться дым, как будто водитель в ступоре все давит и давит на педаль газа. К счастью, обошлось без жертв. Местные СМИ сообщают, что женщину госпитализировали с легкими травмами.

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