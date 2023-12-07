Электрокары Toyota получат «механику» на 14 передач

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Компания Toyota, стремясь повысить привлекательность своих электрокаров, изобрела систему, имитирующую переключение передач. Причем если в современных автомобилях число передач в МКПП редко превышает 6 – 7 ступеней, то опубликованный недавно патент Toyota на виртуальную «механику» предусматривает до 14 ступеней.

По большому счету количество ступеней в виртуальной КПП не ограничено ничем, кроме желания водителя. В описании к патентной заявке сказано, что водитель может по своему усмотрению выбрать шесть и более или шесть и менее ступеней. Никаких физических ограничений здесь нет.

Фото: Toyota

Система пересчитывает передаточные числа в зависимости от общего количества ступеней. Переключение передач осуществляется посредством традиционной рукоятки с электронным индикатором на верхушке. После выбора той или иной передачи она может вернуться в нейтральное положение. Журналисты издания insideevs.com уже имели возможность протестировать виртуальную «механику» Toyota и выяснили, что по ощущениям она не отличается от настоящей.

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