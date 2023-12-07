Электрокары Toyota получат «механику» на 14 передач
Фото: Toyota
По большому счету количество ступеней в виртуальной КПП не ограничено ничем, кроме желания водителя. В описании к патентной заявке сказано, что водитель может по своему усмотрению выбрать шесть и более или шесть и менее ступеней. Никаких физических ограничений здесь нет.
Система пересчитывает передаточные числа в зависимости от общего количества ступеней. Переключение передач осуществляется посредством традиционной рукоятки с электронным индикатором на верхушке. После выбора той или иной передачи она может вернуться в нейтральное положение. Журналисты издания insideevs.com уже имели возможность протестировать виртуальную «механику» Toyota и выяснили, что по ощущениям она не отличается от настоящей.
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Владельцам самых мощных Ford Mustang V8 запретили ездить на своих машинах
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07.12.2023, 08:16
В финальной серии краш-тестов 2023 года Euro NCAP разбили 11 автомобилей
Эксперты Euro NCAP провели последнюю в 2023 году серию краш-тестов, в ходе которой проверили безопасность сразу 11 моделей. Максимальные пять звезд сумели получить лишь 8 из них. Неважно показали себя Honda, Hyundai и VinFast.Читать далее
-
07.12.2023, 07:24
В массовом ДТП на Кубани погибли 5 человек
Вечером 6 декабря на трассе Краснодар – Верхнебаканский произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. Грузовик КамАЗ протаранил микроавтобус, в котором со смены возвращались сотрудники Ильского НПЗ.Читать далее
-
07.12.2023, 06:00
5 самых дорогих китайских автомобилей в России в ноябре 2023 года
Стереотип о дешевых китайских автомобилях серьезно устарел. За последние 20 лет автопром Поднебесной сделал гигантский шаг вперед и теперь предлагает автомобили на любой вкус и кошелек: от бюджетных ситикаров вдвое дешевле Lada Granta до роскошных и дорогих автомобилей, сопоставимых по цене с люксовыми моделями европейских брендов.Читать далее
-
06.12.2023, 18:28
Как защитить щетки стеклоочистителя от обмерзания
Зимой автомобилисты сталкиваются с целым комплексом неприятностей, одна из которых – образование наледи на щетках стеклоочистителей. Особенно интенсивно обмерзание дворников происходит в сильный снегопад, когда безопасность движения напрямую зависит от эффективности их работы.Читать далее
-
06.12.2023, 17:42
В Уфе прорыв канализации затопил парковку: видео
Дурно пахнущая история произошла в столице Башкирии на проспекте Салавата Юлаева. Нечистоты из прорванной канализации затопили парковку. Очевидцы говорят, что уровень поднялся почти до колена.Читать далее
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