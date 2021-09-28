Ford Bronco сорвался в пропасть со 120-метровой высоты: водителя, собаку и двигатель выбросило из машины (фото)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Однако автомобиль очень быстро попал в затруднительную ситуацию. Два его задних колеса оказались на рыхлой обочине, и внедорожник начал соскальзывать в пропасть. Машина упала с обрыва высотой 122 метра. Девушка-водитель не была пристегнута и ее вместе с собакой и мотором выбросило из автомобиля. Интересно, что Чуи серьезно не пострадал, но его хозяйка получила серьезные травмы. Внедорожник, по всей видимости, тоже не подлежит восстановлению. Но если учесть высоту, с которой он рухнул, выглядит машина вполне достойно.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий