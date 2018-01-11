11 января 2018, 11:53

Французско-японский Альянс вкладывается в стартапы

Renault-Nissan-Mitsubishi объявил об учреждении нового корпоративного инвестиционного венчурного фонда Alliance Ventures, который в течение следующих 5 лет намерен инвестировать до 1 млрд евро на поддержку открытых инноваций.
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Alliance Ventures станет крупнейшим корпоративным инвестиционным венчурным фондом в автомобильной индустрии в течение стратегического среднесрочного плана Альянс-2022, запущенного в прошлом году и предусматривающего развитие сотрудничества и удвоение ежегодных синергий, генерируемых Renault, Nissan и Mitsubishi Motors, до уровня свыше 10 млрд евро к концу 2022 года.

Фонд будет предлагать потенциальным партнерам доступ к глобальной экосистеме Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, который в 2017 году продал более 10 млн автомобилей разных марок. Alliance Ventures займется инвестициями в стартапы, что позволит привлечь в Альянс новые технологии и компании.

К концу своего стратегического плана Альянс выпустит 12 полностью электрических моделей на базе общих платформ и компонентов для электромобилей, а также выведет на рынок 40 автомобилей с системами автономного вождения.

Новости Ниссан, Мицубиси, Митсубиси, Рено

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Французско-японский Альянс вкладывается в стартапы
Alliance Ventures станет крупнейшим корпоративным инвестиционным венчурным фондом в автомобильной индустрии в течение стратегического среднесрочного плана Альянс-2022, запущенного в прошлом году и предусматривающего развитие сотрудничества и удвоение ежегодных синергий, генерируемых Renault, Nissan и Mitsubishi Motors, до уровня свыше 10 млрд евро к концу 2022 года.Фонд будет предлагать потенциальным партнерам доступ к глобальной экосистеме Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, который в 2017 году продал более 10 млн автомобилей разных марок. Alliance Ventures займется инвестициями в стартапы, что позволит привлечь в Альянс новые технологии и компании. К концу своего стратегического плана Альянс выпустит 12 полностью электрических моделей на базе общих платформ и компонентов для электромобилей, а также выведет на рынок 40 автомобилей с системами автономного вождения.
2018-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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