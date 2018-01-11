Французско-японский Альянс вкладывается в стартапы
Alliance Ventures станет крупнейшим корпоративным инвестиционным венчурным фондом в автомобильной индустрии в течение стратегического среднесрочного плана Альянс-2022, запущенного в прошлом году и предусматривающего развитие сотрудничества и удвоение ежегодных синергий, генерируемых Renault, Nissan и Mitsubishi Motors, до уровня свыше 10 млрд евро к концу 2022 года.
Фонд будет предлагать потенциальным партнерам доступ к глобальной экосистеме Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, который в 2017 году продал более 10 млн автомобилей разных марок. Alliance Ventures займется инвестициями в стартапы, что позволит привлечь в Альянс новые технологии и компании.
К концу своего стратегического плана Альянс выпустит 12 полностью электрических моделей на базе общих платформ и компонентов для электромобилей, а также выведет на рынок 40 автомобилей с системами автономного вождения.
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