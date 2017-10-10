Geely «поглотила» британский Lotus
Завершилась процедура приобретения холдингом Geely контрольного пакета акций британского бренда Lotus. Кроме того, китайский автопроизводитель будет иметь эксклюзивные права на малазийский Proton.
В рамках сотрудничества Geely будет отвечать за стратегическое развитие портфеля, используя свои технологические, исследовательские и управленческие ресурсы. Сообщается, что концептуальное направление останется за Lotus и Proton.
Руководство Geely рассчитывает обеспечить брендам прибыльность, а также «проложить путь к устойчивому росту, используя новейшие технологические решения с применением альтернативных источников энергии и искусственного интеллекта». Каким будет первый проект компаний под управлением китайцев, пока не сообщается.
Руководство Geely рассчитывает обеспечить брендам прибыльность, а также «проложить путь к устойчивому росту, используя новейшие технологические решения с применением альтернативных источников энергии и искусственного интеллекта». Каким будет первый проект компаний под управлением китайцев, пока не сообщается.
Плюсы и минусы
|Технологии Geely помогут возродить легендарные спорткары Lotus.
|Британские корни будут утеряны.
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