10 октября 2017, 17:10

Geely «поглотила» британский Lotus

Завершилась процедура приобретения холдингом Geely контрольного пакета акций британского бренда Lotus. Кроме того, китайский автопроизводитель будет иметь эксклюзивные права на малазийский Proton.
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В рамках сотрудничества Geely будет отвечать за стратегическое развитие портфеля, используя свои технологические, исследовательские и управленческие ресурсы. Сообщается, что концептуальное направление останется за Lotus и Proton.

Руководство Geely рассчитывает обеспечить брендам прибыльность, а также «проложить путь к устойчивому росту, используя новейшие технологические решения с применением альтернативных источников энергии и искусственного интеллекта». Каким будет первый проект компаний под управлением китайцев, пока не сообщается.
Плюсы и минусы
Технологии Geely помогут возродить легендарные спорткары Lotus.Британские корни будут утеряны.
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Новости Джили, Протон, Лотус

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Geely «поглотила» британский Lotus
В рамках сотрудничества Geely будет отвечать за стратегическое развитие портфеля, используя свои технологические, исследовательские и управленческие ресурсы. Сообщается, что концептуальное направление останется за Lotus и Proton.Руководство Geely рассчитывает обеспечить брендам прибыльность, а также «проложить путь к устойчивому росту, используя новейшие технологические решения с применением альтернативных источников энергии и искусственного интеллекта». Каким будет первый проект компаний под управлением китайцев, пока не сообщается.
2017-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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