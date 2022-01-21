General Motors анонсировала выпуск водородных мобильных электростанций: что это такое и почему это важно?
GM планирует внедрить свою технологию водородных топливных элементов Hydrotec в генераторы. Компания собирается провести тестирование мобильного генератора энергии, работающего на водороде, или MPG, и быстрого зарядного устройства под названием Empower.
В настоящее время изучается потенциал MPG в качестве быстрого мобильного зарядного устройства для электромобилей. По словам исполнительного директора GM Чарльза Фриза, с помощью MPG можно быстро зарядить электромобиль, при этом подключать его к сети не требуется.
Используя быстрое зарядное устройство Empower, в котором реализована концепция MPG, можно быстро зарядить четыре электромобиля одновременно. По данным GM, благодаря внутренним водородным бакам при работе на полную мощность быстрое зарядное устройство может зарядить до 100 автомобилей, прежде чем потребуется его заправка.
Целый ряд автопроизводителей уже разрабатывают автомобили на водородном топливе в качестве альтернативы электромобилям, в которых используются литий-ионные аккумуляторы. GM, однако, не намерена ограничиться разработкой водородного мобильного генератора энергии только для автоотрасли.
В компании сообщили, что сначала такие генераторы будут продавать исключительно военным и бизнесу, в дальнейшем планируется выпуск бытовых версий. Варианты использования технологии Hydrotec от GM разнообразны: водородные генераторы можно использовать во время стихийных бедствий и других происшествий, также они могут служить резервным источником энергии там, где бывают частые отключения электричества.
Одна из главных проблем - отсутствие развитой инфраструктуры для заправки автомобилей водородом. GM и ее производственный партнер Renewable Innovations планируют разместить 500 зарядных устройств Empower rapid по всей территории США до 2026 года.
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