30 июня 2021, 15:09
ГИБДД предлагает запретить таксовать водителям со стажем менее трех лет
Глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников вновь вернулся к проблеме агрегаторов такси. Ведомство уже направило предложения в Минтранс и МВД для корректировки действующего законодательства.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Агрегатор такси должен блокировать доступ водителя к новым заказам по истечении допустимого времени пребывания за рулем. Сейчас ГИБДД готовит информационно-цифровую платформу «Безопасность дорожного движения». В ней такси-сервисы смогут проверить наличие у водителя нарушений и штрафов, оперативно узнавать о лишении прав. Известны случаи, когда на линию выходили водители, не сдавшие удостоверение после лишения прав. Кроме того, новая система должна позволить агрегаторам контролировать рабочее время своих водителей и предотвращать переработки.
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Какое наказание получит водитель за оставление места ДТП в 2021 году и как его можно избежать: советы юристов
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