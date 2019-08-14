14 августа 2019, 17:02
Гиперкары Koenigsegg будет рисовать российский дизайнер
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Разработкой дизайна гиперкаров Koenigsegg займется специалист из России. Александр Селипанов назначен директором по дизайну шведского бренда и шеф-дизайнером новой компании RAW Design House, которая будет оказывать услуги по дизайну избранным клиентам Koenigsegg.
Кристиан фон Кёнигсегг и Александр Селипанов
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Годы учебы в Пасадене Александр Селипанов до сих вспоминает с содроганием. Учиться было тяжело. При сдаче очередного проекта студенты зачастую не спали сутками. Зато образование там высшего уровня. Среди выпускников ArtCenter много именитых дизайнеров. После окончания колледжа Александр начал карьеру в концерне Volkswagen. Он разрабатывал дизайн для Bugatti (Chiron; Vision Gran Turismo) и Lamborghini (Huracan). В 2016 году его пригласили возглавить бюро Global Genesis Advanced Studio. Одним из главных достижений во время работы в Genesis он считает создание концепт-каров Essentia и Mint.
О назначении в Koenigsegg Александр Селипанов говорит, что это мечта, ставшая реальностью. Он ценит свободный дух компании и ее приверженность инновациям. В современном мире история и достижения Koenigsegg не имеют аналогов. Теперь у Александра появилась возможность предложить фирме свой профессиональный опыт и разделить с ней страсть к спортивным автомобилям.
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Что-то отзывов маловато :)
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