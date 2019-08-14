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14 августа 2019, 17:02

Гиперкары Koenigsegg будет рисовать российский дизайнер

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Разработкой дизайна гиперкаров Koenigsegg займется специалист из России. Александр Селипанов назначен директором по дизайну шведского бренда и шеф-дизайнером новой компании RAW Design House, которая будет оказывать услуги по дизайну избранным клиентам Koenigsegg.
Гиперкары Koenigsegg будет рисовать российский дизайнер

Кристиан фон Кёнигсегг и Александр Селипанов

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До назначения в Koenigsegg Александр Селипанов возглавлял дизайн-бюро Global Genesis Advanced Studio и подчинялся напрямую шеф-дизайнеру корейского премиального бренда Genesis Люку Донкервольке. А началось все в середине 2000-х, когда Александр готовился поступить на московский мехмат или физфак, но увлеченно рисовал спортивные суперкары. Тогда его мама написала письмо в Ferrari с просьбой посоветовать вуз для талантливого дизайнера. Итальянцы откликнулись и прислали список из 10 учебных заведений Европы и Америки. В итоге, выбор пал на калифорнийский ArtCenter College of Design, куда Александр отправился учиться в 2005 году. 

Годы учебы в Пасадене Александр Селипанов до сих вспоминает с содроганием. Учиться было тяжело. При сдаче очередного проекта студенты зачастую не спали сутками. Зато образование там высшего уровня. Среди выпускников ArtCenter много именитых дизайнеров. После окончания колледжа Александр начал карьеру в концерне Volkswagen. Он разрабатывал дизайн для Bugatti (Chiron; Vision Gran Turismo) и Lamborghini (Huracan). В 2016 году его пригласили возглавить бюро Global Genesis Advanced Studio. Одним из главных достижений во время работы в Genesis он считает создание концепт-каров Essentia и Mint.

О назначении в Koenigsegg Александр Селипанов говорит, что это мечта, ставшая реальностью. Он ценит свободный дух компании и ее приверженность инновациям. В современном мире история и достижения Koenigsegg не имеют аналогов. Теперь у Александра появилась возможность предложить фирме свой профессиональный опыт и разделить с ней страсть к спортивным автомобилям.


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Что-то отзывов маловато :)
eXabito
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Гиперкары Koenigsegg будет рисовать российский дизайнер
{{material_126302}}До назначения в Koenigsegg Александр Селипанов возглавлял дизайн-бюро Global Genesis Advanced Studio и подчинялся напрямую шеф-дизайнеру корейского премиального бренда Genesis Люку Донкервольке. А началось все в середине 2000-х, когда Александр готовился поступить на московский мехмат или физфак, но увлеченно рисовал спортивные суперкары. Тогда его мама написала письмо в Ferrari с просьбой посоветовать вуз для талантливого дизайнера. Итальянцы откликнулись и прислали список из 10 учебных заведений Европы и Америки. В итоге, выбор пал на калифорнийский ArtCenter College of Design, куда Александр отправился учиться в 2005 году. Годы учебы в Пасадене Александр Селипанов до сих вспоминает с содроганием. Учиться было тяжело. При сдаче очередного проекта студенты зачастую не спали сутками. Зато образование там высшего уровня. Среди выпускников ArtCenter много именитых дизайнеров. После окончания колледжа Александр начал карьеру в концерне Volkswagen. Он разрабатывал дизайн для Bugatti (Chiron; Vision Gran Turismo) и Lamborghini (Huracan). В 2016 году его пригласили возглавить бюро Global Genesis Advanced Studio. Одним из главных достижений во время работы в Genesis он считает создание концепт-каров Essentia и Mint.О назначении в Koenigsegg Александр Селипанов говорит, что это мечта, ставшая реальностью. Он ценит свободный дух компании и ее приверженность инновациям. В современном мире история и достижения Koenigsegg не имеют аналогов. Теперь у Александра появилась возможность предложить фирме свой профессиональный опыт и разделить с ней страсть к спортивным автомобилям.
2019-08-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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