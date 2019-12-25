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25 декабря 2019, 13:53

Глава Минпромторга рассказал о перспективах Aurus

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, сколько получено заявок на автомобили Aurus, когда начнется полноценное серийное производство и в какие цвета, кроме белого и черного будут красить отечественные люксовые автомобили.
Глава Минпромторга рассказал о перспективах Aurus

Фото: YouTube / Минпромторг России

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В Москве открылся первый шоу-рум отечественной марки люксовых автомобилей Aurus. На торжественной церемонии ...
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Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» подвел итоги уходящего года и рассказал о том, что ждет российскую промышленность в 2020-м. В частности, речь зашла о ситуации на автомобильным рынке и перспективах отечественной марки представительских автомобилей Aurus.

По словам министра, к настоящему времени в листе ожидания 600 заявок. Пока сборка «Аурусов» осуществляется силами специалистов НАМИ. В 2020 году здесь смогут выпустить порядка 200 автомобилей. Цветовую палитру расширят до 10 цветов. Помимо классических белого и черного, покупателям предложат экзотические оттенки: «Латте Макиато», «Бархатный Рубин» и «Красную Пустыню». В дальнейшем выбор вариантов окраски кузова будет только расширяться.

В 2021 году планируется запустить полноценное серийное производство Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Первыми на конвейер встанут седаны Aurus Senat. В 2022 году начнется сборка внедорожников Aurus Komendant. Судьба минивенов Aurus Arsenal будет зависеть от спроса. Если интерес к модели превысит производственные возможности НАМИ, то серийно будут выпускать и минивены.


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Запатентованы имена новых моделей Aurus
Ни к чему душе парча, Ни медаль, ни ордена, Шуба с царского плеча. Чтобы в страх загнать врага, Подарите мне коня, Возвеличевшего Русь Под названьем "Аурус".
Choro
Кабриолет Aurus вывели на дорожные тесты
Rolls-Royce Ghost?? Вы серьезно? У Это Rolls-Royce Ghost нет гибридной силовой установки. У Это Rolls-Royce Ghost нет полного привода. У Rolls-Royce Ghost нет 9-ти ступенчатой АКПП без гидрансформатора. Наконец, они геометрически разные. Колёсная база у Аурус 3300мм а у Rolls-Royce Ghost 3295мм, ширина ...
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Глава Минпромторга рассказал о перспективах Aurus
{{material_127332}}Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» подвел итоги уходящего года и рассказал о том, что ждет российскую промышленность в 2020-м. В частности, речь зашла о ситуации на автомобильным рынке и перспективах отечественной марки представительских автомобилей Aurus.По словам министра, к настоящему времени в листе ожидания 600 заявок. Пока сборка «Аурусов» осуществляется силами специалистов НАМИ. В 2020 году здесь смогут выпустить порядка 200 автомобилей. Цветовую палитру расширят до 10 цветов. Помимо классических белого и черного, покупателям предложат экзотические оттенки: «Латте Макиато», «Бархатный Рубин» и «Красную Пустыню». В дальнейшем выбор вариантов окраски кузова будет только расширяться.В 2021 году планируется запустить полноценное серийное производство Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Первыми на конвейер встанут седаны Aurus Senat. В 2022 году начнется сборка внедорожников Aurus Komendant. Судьба минивенов Aurus Arsenal будет зависеть от спроса. Если интерес к модели превысит производственные возможности НАМИ, то серийно будут выпускать и минивены.
2019-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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