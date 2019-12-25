25 декабря 2019, 13:53
Глава Минпромторга рассказал о перспективах Aurus
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, сколько получено заявок на автомобили Aurus, когда начнется полноценное серийное производство и в какие цвета, кроме белого и черного будут красить отечественные люксовые автомобили.
Фото: YouTube / Минпромторг России
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По словам министра, к настоящему времени в листе ожидания 600 заявок. Пока сборка «Аурусов» осуществляется силами специалистов НАМИ. В 2020 году здесь смогут выпустить порядка 200 автомобилей. Цветовую палитру расширят до 10 цветов. Помимо классических белого и черного, покупателям предложат экзотические оттенки: «Латте Макиато», «Бархатный Рубин» и «Красную Пустыню». В дальнейшем выбор вариантов окраски кузова будет только расширяться.
В 2021 году планируется запустить полноценное серийное производство Aurus в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Первыми на конвейер встанут седаны Aurus Senat. В 2022 году начнется сборка внедорожников Aurus Komendant. Судьба минивенов Aurus Arsenal будет зависеть от спроса. Если интерес к модели превысит производственные возможности НАМИ, то серийно будут выпускать и минивены.
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