Холдинг Lifan намерен создать СП с компанией Geely, чтобы остаться на плаву
Фото: Geely
Из КНР пришло известие, что холдинг Lifan Technology, владеющий китайской маркой мотоциклов Lifan Motorcycle, объявил о создании совместного предприятия с крупным автопроизводителем Geely Automobile Holdings Limited (Geely Auto).
Обе компании планируют вложить в новую компанию по 50% акций каждая. СП будет создано в Чунцине. Бизнес-сферы совместного предприятия будут включать в себя проектирование/НИОКР/продажи автомобилей (автозапчасти, оборудование), экспорт, разработку программного обеспечения, разработку технологий и др.
Согласно поступившей информации, холдинг Lifan Technology и Geely Auto намерены построить сетевую экосистему замены батарей для электромобилей. Координируя свою деятельность с компаниями, занимающимися мобильными услугами и поставщиками услуг по замене аккумуляторных батарей, партнеры преследуют общую цель содействия нормализации услуг по замене батарей в городских условиях.
Совместное предприятие будет заниматься НИОКР и модернизацией своих машин, удовлетворяя рыночные потребности.
Благодаря опыту, опыту и ресурсам компании Geely в автомобильной промышленности, холдинг Lifan Technology получит хорошую возможность для систематической и комплексной трансформации своего бизнеса, переживающего не лучшие времена.
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