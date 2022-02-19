Хорваты разбили 9 гиперкаров стоимостью 2 млн евро каждый: для чего?
Фото: Rimac
Наряду с этим были проведены тысячи цифровых симуляций и многие другие статические тесты. Это все нужно для того, чтобы клиенты могли легально и безопасно управлять своими будущими электрическими гиперкарами на дорогах Европы, США и остального мира.
Европейские испытания были завершены в конце 2021 года, а последний тест для рынка США был проведен в конце января 2022-го. Он заключался в том, чтобы врезать «Неверу» в смоделированный столб дорожного освещения – говорят, это одно из самых сложных испытаний для автомобиля. Отмечается, что хорватский гиперкар справился с заданием на «отлично».
Теперь процесс обязательной омологации Rimac Nevera завершен, и основатель компании Мате Римак объявил в «Фейсбуке», что теперь автомобиль готов к отправке клиентам в Евросоюзе. Тем же, кто находится в США, подчеркнул автопроизводитель, придется ожидать поставок машин «в ближайшее время» (сроки не называются). Первые клиентские Rimac Nevera уже находятся на производственной линии.
Самый первый гиперкар Rimac Nevera был представлен в 2018 году на мотор-шоу в Женеве и назван значительным прорывом в технологии. По сути, это хорватский ответ Илону Маску с его «Теслой». Автором облика автомобиля считается австриец хорватского происхождения Адриано Мудри.
Nevera имеет 4 электромотора - по одному на каждое колесо. Передние выдают по 340 л.с. и 280 Нм, задние — по 612 л.с. и 900 Нм. У каждого мотора свой одноступенчатый редуктор. Максимальная отдача силовой установки — 1914 л.с. и 2360 Нм.
Снаряженная масса автомобиля - 2150 кг, до «сотни» он способен ускориться за 1,85 секунды, разгон до 300 км/ч занимает 9,3 секунды. Потолок скорости — 412 км/ч, паспортная дальность хода на одной зарядке — 550 км (по циклу WLTP).
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