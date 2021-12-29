29 декабря 2021, 16:17
Хотите посмотреть, как собирают Aurus? (виртуальный тур по заводу)
Серийное производство автомобилей российского люксового бренда Aurus запустили 31 мая 2021 года. Сейчас компания предоставила возможность всем желающим осмотреть производственную линию – разумеется, виртуально. Собирают «Аурусы» очень красивые девушки.
Дарья Климова Фото: Aurus
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Фото: Aurus
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Серийное производство автомобилей Aurus торжественно открыли на заводе в Елабуге 31 мая 2021 года. Гендиректор ...Читать далее
Завод оснащен по последнему слову техники, все системы базируются на принципах индустрии 4.0, обеспечивающих соблюдение самых высоких стандартов. Теперь в этом можно убедиться, отправившись на виртуальную прогулку по заводским помещениям. Виртуальный тур состоит из 35 панорам. Каждый участок конвейера снабжен комментариями и подсказками, объясняющими, как построена работа, начиная от приемки комплектующих и заканчивая тестированием сошедших с конвейера автомобилей.
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29.12.2021, 15:17
«КамАЗ» готовится к выпуску малотоннажника «Компас»: инженеры научились собирать кабину
29.12.2021, 14:54
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