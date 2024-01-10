Игра окончена: классические GPS-навигаторы проиграли смартфонам
Например, компания Mio, некогда один из лидеров на рынке навигаторов, по-прежнему обещает «пожизненное обновление карт», но уже приступила к производству видеорегистраторов. Компания TomTom постепенно переориентируется со специализированных устройств GPS на интегрированные услуги, обеспечивающие автомобильную навигацию. Кроме того, она выпустила мобильное приложение, сделав ставку на свои карты как на способ расширения пользовательской базы.
Единственная область, где отдельные GPS-навигаторы сохраняют актуальность – грузоперевозки. Карты Google Maps не содержат информацию об ограничениях на маршруте по габаритам груза и массе автомобиля. В отличие от них, карты Garmin и Mio в США и Европе предлагают построить оптимизированный маршрут с учетом характеристик транспортного средства и перевозимого груза.
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Две новые модели Honda словно созданы для «Звездных войн»
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-
09.01.2024, 22:19
Следователи рассказали, как люди умирали в массовом ДТП на М-11
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Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу
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-
09.01.2024, 20:02
Финляндия может окончательно закрыть границу с Россией
До конца текущей недели правительство Финляндии должно решить, открывать ли пограничные КПП с Россией или продлить запрет, действие которого истекает в ночь на 15 января.Читать далее
-
09.01.2024, 16:34
Как узнать, куда эвакуировали автомобиль и что делать?
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