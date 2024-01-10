Игра окончена: классические GPS-навигаторы проиграли смартфонам

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Любой современный смартфон имеет экран диагональю не менее 6 дюймов и может запросто выполнять функцию навигатора. Раньше автомобилисту или путешественнику требовалось покупать отдельное устройство. Теперь достаточно бесплатно скачать мобильное навигационное приложение, подробные и регулярно обновляемые карты для которого также находятся в свободном доступе. Смартфон есть практически у каждого человека, поэтому GPS-навигаторы превратились в избыточные устройства. Их производители готовы признать свое поражение и инвестировать в другие продукты.

Например, компания Mio, некогда один из лидеров на рынке навигаторов, по-прежнему обещает «пожизненное обновление карт», но уже приступила к производству видеорегистраторов. Компания TomTom постепенно переориентируется со специализированных устройств GPS на интегрированные услуги, обеспечивающие автомобильную навигацию. Кроме того, она выпустила мобильное приложение, сделав ставку на свои карты как на способ расширения пользовательской базы.

Фото: TomTom

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Единственная область, где отдельные GPS-навигаторы сохраняют актуальность – грузоперевозки. Карты Google Maps не содержат информацию об ограничениях на маршруте по габаритам груза и массе автомобиля. В отличие от них, карты Garmin и Mio в США и Европе предлагают построить оптимизированный маршрут с учетом характеристик транспортного средства и перевозимого груза.

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