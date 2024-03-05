Ирина Карелина оценила идею восполнить дефицит дальнобойщиков за счет женщин-водителей

Ранее мы писали В Якутии мигрантам запретили работать таксистами, курьерами, дальнобойщиками и автослесарями Власти Республики Саха (Якутия) запретили привлекать иностранных граждан для работы в легковом такси, автомобильных ... Читать далее

Президент бизнес-клуба «Политика и бизнес на каблучках» Нина Карелина в интервью изданию Pravda.Ru оценила перспективы женщин-дальнобойщиц . С одной стороны, работа не хуже остальных и сейчас очень хорошо оплачивается. С другой, она надолго вырывает женщину из семьи. Рейсы длятся несколько дней, неделю или больше. Все это время женщина зарабатывает деньги, а не занимается воспитанием детей.

«Это не женская профессия уезжать из дома на энное количество дней, вести машины по трассе, быть одной, незащищённой. Нам нужно подумать, как обеспечить, чтобы женщины были более уверенными в том, что они могут накормить своих детей, не уходя из дома 24 часа в сутки, дать им какую-то возможность в реализации. Много женских профессий. Мы же не должны стать женщинами-мужчинами», – эмоционально заявила Нина Карелина.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах