Jeep, Dodge и Ram больше не будут участвовать в автомобильных выставках
Как сообщил представитель Stellantis корреспонденту американского издания Automotive News, вопрос о возобновлении участия в автомобильных выставках будет решаться индивидуально для брендов, входящих в концерн, в каждом конкретном случае. Отвечая на вопрос о причинах такого шага, представитель Stellantis сослался на «сложный автомобильный рынок».
Сделанное заявление нельзя назвать таким уж неожиданным. В ноябре 2023 года концерн пропустил автосалон в Лос-Анджелесе и объявил, что не будет участвовать в выставке потребительской электроники, которая открывается сегодня, 9 января, в Лас-Вегасе. Крупные международные выставки постепенно теряют свою актуальность и пустеют. Автопроизводители предпочитают взаимодействовать с потенциальными клиентами в Сети или посредством эксклюзивных мероприятий.
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08.01.2024, 19:25
Массовая авария на М-11 собрала 50 автомобилей: погибли ребенок и трое взрослых
Днем в понедельник, 8 января, в Новгородской области на 526-м километре платной автодороги М-11 «Нева» произошла массовая авария с участием более 50 автомобилей. Четыре человека погибли, еще 16 получили травмы.Читать далее
-
07.01.2024, 23:32
Лучшим американским автомобилем стал «японец», а лучшим кроссовером – «кореец»
Жюри ежегодной премии «Автомобиль года в Северной Америке» назвало имена победителей в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
06.01.2024, 00:16
«Ребята, я в шоке»: у китайского кроссовера на морозе отвалилась педаль газа
Хозяйка кроссовера Changan CS55 записала эмоциональное видео. В сильный мороз у автомобиля отвалилась педаль акселератора. Оказалось, что держатель изготовлен из пластика.Читать далее
-
06.01.2024, 00:07
На смену плавникам автомобильных антенн придет прозрачная пленка
На протяжении долгих лет автомобили оснащались длинными антеннами. Затем на многих современных моделях им на смену пришли акульи плавники. Компания LG сделала следующий шаг и изобрела невидимую антенну нового типа.Читать далее
-
05.01.2024, 00:07
5 самых интересных новинок 2024 года
В 1924 году половина всех проданных в мире легковых автомобилей приходилась на одну единственную модель – Ford Model T, по прозвищу «Железная Лиззи». Сто лет спустя ассортимент ощутимо расширился, каждый год автопроизводители выводят на рынок все новые и новые модели.Читать далее
-
04.01.2024, 00:08
У Volkswagen серьезные проблемы (и сокращение расходов ему не поможет)
В свое время Volkswagen был крупнейшим автопроизводителем в мире, но в последнее время дела идут все хуже. Первый удар нанес разразившийся в 2015 году дизельгейт, затем гонка электрокаров в сочетании с пандемией и последовавшим за ней дефицитом автоэлектроники. Серия плохих управленческий решений буквально поставила автогиганта на колени.Читать далее
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