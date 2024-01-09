Jeep, Dodge и Ram больше не будут участвовать в автомобильных выставках

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Концерн Stellantis объединяет целый ряд именитых американских и европейских брендов: Dodge, Jeep, Ram и Chrysler, Fiat и Alfa Romeo, а также Peugeot и Citroen. В начале января концерн официально заявил о пересмотре своих рекламных бюджетов и отказе от расходов на участие в различных автомобильных выставках. Ставку решено сделать не на статичную демонстрацию, а на локальные мероприятия, где потенциальные клиенты смогут лично опробовать новые автомобили.

Как сообщил представитель Stellantis корреспонденту американского издания Automotive News, вопрос о возобновлении участия в автомобильных выставках будет решаться индивидуально для брендов, входящих в концерн, в каждом конкретном случае. Отвечая на вопрос о причинах такого шага, представитель Stellantis сослался на «сложный автомобильный рынок».

Фото: Dodge

Сделанное заявление нельзя назвать таким уж неожиданным. В ноябре 2023 года концерн пропустил автосалон в Лос-Анджелесе и объявил, что не будет участвовать в выставке потребительской электроники, которая открывается сегодня, 9 января, в Лас-Вегасе. Крупные международные выставки постепенно теряют свою актуальность и пустеют. Автопроизводители предпочитают взаимодействовать с потенциальными клиентами в Сети или посредством эксклюзивных мероприятий.

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