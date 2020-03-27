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27 марта 2020, 10:59

К лету GAC привезет в Россию вторую модель

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Фото: GAC
Китайская компания GAC Motor завершает в России сертификационные испытания минивена GAC GN8. Если не помешают форс-мажорные обстоятельства, продажи новинки должны начаться до конца весны.
К лету GAC привезет в Россию вторую модель

Фото: GAC

К лету GAC привезет в Россию вторую модель

Фото: GAC

К лету GAC привезет в Россию вторую модель

Фото: GAC

К лету GAC привезет в Россию вторую модель

Фото: GAC

К лету GAC привезет в Россию вторую модель

Фото: GAC

К лету GAC привезет в Россию вторую модель

Фото: GAC

К лету GAC привезет в Россию вторую модель

Фото: GAC

К лету GAC привезет в Россию вторую модель

Фото: GAC

К лету GAC привезет в Россию вторую модель
К лету GAC привезет в Россию вторую модель
К лету GAC привезет в Россию вторую модель
К лету GAC привезет в Россию вторую модель
К лету GAC привезет в Россию вторую модель
К лету GAC привезет в Россию вторую модель
К лету GAC привезет в Россию вторую модель
К лету GAC привезет в Россию вторую модель
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Марка GAC пришла на российский рынок в декабре 2019 года. Сначала покупателям предложили большой 7-местный вседорожник GAC GS8. Базовая версия с 2,0-литровым турбомотором мощностью 190 л.с., «автоматом» и передним приводом стоит от 1 898 000 рублей. 

Минивен GAC GN8 станет второй моделью в российской линейке бренда. В Китае он продается под индексом GM8, но на экспорт машины отправляют с шильдиками GN8. Точное название для российского рынка станет известно только после оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Как стало известно порталу «Китайские автомобили», в ближайшее время китайцы должны закончить сертификацию модели. По предварительной информации, минивен получит ту же связку мотор+КПП, что и вседорожник: 190-сильный агрегат в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. По данным инсайдеров, продажи минивена в России могут стартовать уже в апреле – начале мая. Но официально компания GAC Motor эту информацию пока не комментирует. О ценах тоже можно только догадываться. Принимая в расчет стоимость минивенов и вседорожников GAC в Китае, предположим, что GAC GN8 окажется дороже 2 млн рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Названы самые интересные китайские кроссоверы
Цитата:| Кому: Шурик Ну, я на своем Н6 уже четвертый год. Больше 120 тыс.км уже наездил. В подвеске родное все, кроме стоек стабилизатора, но это на всех машинах как расходник. Мотор GW4G15B, с легкостью потребляет наш 92 бензин. При моем пробеге, не жрет ни грамма масла.
Stepan
GAC везет в Россию кроссоверы и минивен
после покупки любого китайца цена на машину падает в двое, есть ли смысл покупать а самое проблемное в китайском автопроме это железо которое згниет через пару лет, вывод, стоит ли покупать эти автомобили...
сергей
Toyota Land Cruiser Prado стал самым популярным импортным автомобилем
К прадику вопросов нет, а вот китайцы, хоть и продаваемые, по качеству сомнительны. Да и кому вообще нужны эти рейтинги, когда форестер, пусть и тоже в списке, но гораздо ниже того же хавала. А по качеству всем известно, субару одни из лучших. В каком месте форь оставит этого "лидера", кто подскажет ...
АндрюхаР
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К лету GAC привезет в Россию вторую модель
{{material_128814}}Марка GAC пришла на российский рынок в декабре 2019 года. Сначала покупателям предложили большой 7-местный вседорожник GAC GS8. Базовая версия с 2,0-литровым турбомотором мощностью 190 л.с., «автоматом» и передним приводом стоит от 1 898 000 рублей. Минивен GAC GN8 станет второй моделью в российской линейке бренда. В Китае он продается под индексом GM8, но на экспорт машины отправляют с шильдиками GN8. Точное название для российского рынка станет известно только после оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).Как стало известно порталу «Китайские автомобили», в ближайшее время китайцы должны закончить сертификацию модели. По предварительной информации, минивен получит ту же связку мотор+КПП, что и вседорожник: 190-сильный агрегат в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. По данным инсайдеров, продажи минивена в России могут стартовать уже в апреле – начале мая. Но официально компания GAC Motor эту информацию пока не комментирует. О ценах тоже можно только догадываться. Принимая в расчет стоимость минивенов и вседорожников GAC в Китае, предположим, что GAC GN8 окажется дороже 2 млн рублей.
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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