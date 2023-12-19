Как не попасть в массовое ДТП: найдены две главные ошибки водителей

Руководитель высшей школы водительского мастерства Олег Шатов рассказал в интервью «Газете.Ru» , какие две главные ошибки водителей приводят к массовым ДТП. Если при движении в условиях городского трафика водитель обычно отслеживает ситуацию на несколько десятков метров вперед, то за городом расстояние, которое необходимо контролировать вырастает на порядок – до нескольких сотен метров. При ухудшении видимости необходимо снизить скорость. Это первое правило, несоблюдение которого чревато ДТП.

Вторая ошибка заключается в недостаточно быстрой реакции на нештатную ситуацию на дороге. Даже когда водители видят, что впереди у машин включаются стоп-сигналы, они нажимают на тормоз лишь спустя несколько секунд. Именно этих мгновений может не хватить, чтобы остановиться без риска врезаться самому или получить удар сзади. Эксперты советуют переносить ногу на педаль тормоза сразу же, как у впереди идущего автомобиля зажглись стоп-сигналы.

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