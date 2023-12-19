Как не попасть в массовое ДТП: найдены две главные ошибки водителей
Вторая ошибка заключается в недостаточно быстрой реакции на нештатную ситуацию на дороге. Даже когда водители видят, что впереди у машин включаются стоп-сигналы, они нажимают на тормоз лишь спустя несколько секунд. Именно этих мгновений может не хватить, чтобы остановиться без риска врезаться самому или получить удар сзади. Эксперты советуют переносить ногу на педаль тормоза сразу же, как у впереди идущего автомобиля зажглись стоп-сигналы.
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19.12.2023, 14:25
Из Пулково в Москву запустят «самолеты-электрички»: рейсы каждые полчаса, а билеты с открытой датой
В петербургском аэропорту Пулково планируют активизировать сообщение с Москвой и запустить рейсы через каждые полчаса. Билеты на них можно будет купить с открытой датой и временем вылета.Читать далее
-
19.12.2023, 12:56
Hyundai решилась продать свои российские активы и назвала имя покупателя
Корейский концерн Hyundai Motor Company до последнего не хотел продавать свои российские активы. Сейчас автопроизводитель официально объявил о продаже своего производственного комплекса на севере Петербурга. Детали сделки обсуждаются.Читать далее
-
19.12.2023, 10:42
Как изменились за год цены запчастей (подорожали не все)
В ситуации, когда все вокруг дорожает, цены на автозапчасти тоже ползут вверх. Но процесс этот неоднороден. Одни запчасти дорожают быстрее других, а некоторые и вовсе становятся дешевле.Читать далее
-
19.12.2023, 10:09
Главу стартапа электрических грузовиков Nikola приговорили к 4 годам тюрьмы за фальсификации
Cудья приговорил основателя Nikola Тревора Милтона к четырем годам тюремного заключения в федеральной тюрьме, а также штрафу в размере 1 млн долларов за фальсификации успехов компании. И это он еще легко отделался.Читать далее
-
19.12.2023, 09:30
Муж с женой проехали на кроссовере Nissan от Северного полюса к Южному
Весной 2023 года Крис и Джули Рэмси отправились на электрическом кроссовере Nissan Ariya в эпичное путешествие протяженностью 30 тысяч километров, от Северного полюса к Южному.Читать далее
-
19.12.2023, 08:57
Орбан обменял одну лошадиную силу на 435: «Лучшая сделка, которую я когда-либо заключал!»
В Будапеште прошла встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По традиции, главы двух стран обменялись ценными подарками.Читать далее
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