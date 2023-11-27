Как снизить шум от зимней резины: 4 способа
При выборе шипованных шин рекомендуется обращать внимание на рисунок протектора. Покрышки с асимметричным рисунком считаются более тихими, но и стоят они заметно дороже. Наконец, повысить уровень шума может недостаточное давление в шине. Даже немного приспущенные колеса могут увеличить сопротивление качению и, как следствие, шум в салоне.
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27.11.2023, 14:52
Смольный потратил около 400 млн рублей на коммунальную технику
Центр комплексного благоустройства Санкт-Петербурга разместил на сайте госзакупок заявку на 18 специализированных бортовых автомобилей с двухрядной кабиной с начальной ценой 59,6 млн рублей. Это далеко не первая закупка техники для механизированной уборки.Читать далее
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27.11.2023, 13:29
Инсайдеры рассказали о судьбе петербургского завода Hyundai: в 2024 году здесь возобновят сборку Solaris, Rio и Creta
Завод корейского концерна Hyundai Motor остается чуть ли не последним иностранным предприятием, чья судьба пока окончательно не решена. Корейцы отказывались продавать свои российские активы.Читать далее
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27.11.2023, 10:43
Поднятый краном на 57-ой этаж McLaren, отлично вписался в роскошный пентхаус (фото)
Полгода назад мы рассказывали о прихоти австралийского миллионера Адриана Портелли, который решил припарковать редкий суперкар McLaren Senna GTR в гостиной своего пентхауса, расположенного на 57-м этаже строящегося небоскреба в Мельбурне. Сейчас ремонт в апартаментах окончен и можно оценить результат.Читать далее
-
27.11.2023, 09:05
Названы ушедшие в историю автомобильные марки, по которым больше всего скучают автолюбители
История автомобилестроения насчитывает уже более 100 лет. За это время многие крупные автопроизводители успели пройти путь от успеха до разорения. Некогда популярные автомобильные бренды сошли со сцены, но люди продолжают с ностальгией вспоминать их модели.Читать далее
-
27.11.2023, 08:13
Продать за 55 секунд: весь тираж нового внедорожника Tank раскупили менее чем за минуту
На автосалоне в Гуанчжоу концерн Great Wall Motor представил новый 5-метровый внедорожник Tank 700 Hi4-T мощностью свыше 500 л.с. Несмотря на солидную цену всю первую партию из 70 автомобилей раскупили менее чем за минуту.Читать далее
-
27.11.2023, 07:33
В российских автосервисах не хватает 50 тысяч человек
Председатель правления Союза автосервисов России Александр Пахомов рассказал об остром дефиците кадров в отрасли. По его оценке, в настоящее время в автосервисах страны не хватает более 50 тысяч квалифицированных специалистов.Читать далее
-
27.11.2023, 14:52
Смольный потратил около 400 млн рублей на коммунальную технику
Центр комплексного благоустройства Санкт-Петербурга разместил на сайте госзакупок заявку на 18 специализированных бортовых автомобилей с двухрядной кабиной с начальной ценой 59,6 млн рублей. Это далеко не первая закупка техники для механизированной уборки.Читать далее
-
27.11.2023, 13:29
Инсайдеры рассказали о судьбе петербургского завода Hyundai: в 2024 году здесь возобновят сборку Solaris, Rio и Creta
Завод корейского концерна Hyundai Motor остается чуть ли не последним иностранным предприятием, чья судьба пока окончательно не решена. Корейцы отказывались продавать свои российские активы.Читать далее
-
27.11.2023, 10:43
Поднятый краном на 57-ой этаж McLaren, отлично вписался в роскошный пентхаус (фото)
Полгода назад мы рассказывали о прихоти австралийского миллионера Адриана Портелли, который решил припарковать редкий суперкар McLaren Senna GTR в гостиной своего пентхауса, расположенного на 57-м этаже строящегося небоскреба в Мельбурне. Сейчас ремонт в апартаментах окончен и можно оценить результат.Читать далее
-
27.11.2023, 09:05
Названы ушедшие в историю автомобильные марки, по которым больше всего скучают автолюбители
История автомобилестроения насчитывает уже более 100 лет. За это время многие крупные автопроизводители успели пройти путь от успеха до разорения. Некогда популярные автомобильные бренды сошли со сцены, но люди продолжают с ностальгией вспоминать их модели.Читать далее
-
27.11.2023, 08:13
Продать за 55 секунд: весь тираж нового внедорожника Tank раскупили менее чем за минуту
На автосалоне в Гуанчжоу концерн Great Wall Motor представил новый 5-метровый внедорожник Tank 700 Hi4-T мощностью свыше 500 л.с. Несмотря на солидную цену всю первую партию из 70 автомобилей раскупили менее чем за минуту.Читать далее
-
27.11.2023, 07:33
В российских автосервисах не хватает 50 тысяч человек
Председатель правления Союза автосервисов России Александр Пахомов рассказал об остром дефиците кадров в отрасли. По его оценке, в настоящее время в автосервисах страны не хватает более 50 тысяч квалифицированных специалистов.Читать далее
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