Как снизить шум от зимней резины: 4 способа

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Не только шипованная, но и любая зимняя резина отличается повышенной шумностью. Виной всему более выраженный протектор. Эксперты портала njcar.ru объяснили, как можно уменьшить шум в салоне. Первое, что надо сделать – сделать дополнительную звукоизоляцию колесных арок, а лучше и всего днища автомобиля. Второе – при покупке нового комплекта резины обращать внимание на индекс шума. Обычно эта характеристика указана на оригинальной бумажной этикетке, прикрепленной к покрышке. Пиктограмма выглядит как стилизованный динамик, излучающий три звуковые волны – чем больше из них окрашены в черный цвет, тем выше уровень шума.

При выборе шипованных шин рекомендуется обращать внимание на рисунок протектора. Покрышки с асимметричным рисунком считаются более тихими, но и стоят они заметно дороже. Наконец, повысить уровень шума может недостаточное давление в шине. Даже немного приспущенные колеса могут увеличить сопротивление качению и, как следствие, шум в салоне.

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