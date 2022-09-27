Как вычисляют владельцев фальшивых техосмотров и причем здесь дорожные камеры

Ранее мы писали В ГИБДД рассказали, когда дорожные камеры начнут проверять наличие техосмотра Замглавы ГИБДД России Владимир Кузин напомнил, кто по-прежнему обязан проходить техосмотр, как сотрудники ... Читать далее

По новым правилам техосмотра оператор должен загрузить в информационную систему ЕАИСТО МВД фотографию автомобиля и технического эксперта на пункте ТО. Однако некоторые недобросовестные фирмы, по-прежнему, предлагают автовладельцам пройти осмотр удаленно, а изображение машины на станции изготавливают в фоторедакторе. С таким видом мошенничества полицейские борются с помощью дорожных камер. Логика проста. Если камеры не зафиксировали автомобиль в районе пункта техосмотра, значит диагностическая карта фальшивая, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

С 1 января по 19 сентября 2022 года было аннулировано более 25 тысяч диагностических карт. Обычно автовладельца уведомляют в течение трех дней после принятия решения об аннулировании карты. Хотя техосмотр в 2022 году стал необязательным для большинства легковых автомобилей, без действующей диагностической карты нельзя перерегистрировать машину или зарегистрировать изменения в ее конструкцию.

Фото: unsplash.com

Кроме того, аннулированная карта дает повод для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 14.4.1 КоАП «Нарушение требований законодательства в области ТО» в отношении оператора. Статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей. Ряд операторов в Тверской, Ленинградской Липецкой и Тульской областях уже понесли наказание.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах