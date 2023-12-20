Камеры научились ловить водителей с рамками-перевертышами
Поучительный случай произошел на днях в Красноярске. Сотрудники ГИБДД остановили кроссовер Lexus, за рулем которого сидел 40-летний местный житель. На машине инспекторы обнаружили рамку-перевертыш. По словам мужчины, она досталась ему вместе с автомобилем от предыдущего владельца. Снимать ее он не стал, а решил, напротив, пустить в дело. Закрепил на рамке два похожих госномера. Обман сотрудники полиции заподозрили на основе данных с дорожных камер.
В отношении водителя составили несколько административных протоколов. Мужчине грозит лишение водительского удостоверения на срок от 6 месяцев до 1 года и штраф в размере более 5 000 рублей. Кроме того, ему придется оплатить 28 административных штрафов за нарушения ПДД, которые были зафиксированы камерами за период использования подложных государственных регистрационных знаков. Общая сумма штрафов превышает 34 000 рублей.
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Накануне в порту Усть-Луги торжественно проводили в первый коммерческий рейс беспилотный паром «Генерал Черняховский». В автономном режиме судну предстоит преодолеть 500 морских миль или свыше 920 километров.Читать далее
-
20.12.2023, 15:11
«Зеленым крокодилам» MAN нашли замену в Саранске
Российский автопроизводитель разработал замену для эвакуаторов столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), который до недавнего времени использовал машины на шасси немецкой компании MAN.Читать далее
-
20.12.2023, 14:04
УАЗ рассказал о работе над обновлением «Патриота»: на подходе дизель
Первая информация о готовящемся рестайлинге внедорожника УАЗ «Патриот» появилась в августе 2023 года. Обновление затронет не только внешность модели, но и техническую часть. Журналисты выяснили интересные подробности.Читать далее
-
20.12.2023, 12:10
Эксперт объяснил, как правильно пользоваться ABS
Нынешняя зима преподносит сюрприз за сюрпризом. Обильные снегопады сменились оттепелью и гололедом. Водителям в таких условиях следует быть особенно осторожными. Инструктор по контраварийному вождению рассказал о нюансах обращения с ABS.Читать далее
-
20.12.2023, 08:25
Пассажиры премиальных кроссоверов не могут чувствовать себя в безопасности: печальный итог краш-тестов
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел очередную серию краш-тестов. Из 8 среднеразмерных премиальных кроссоверов только три автомобиля смогли эффективно защитить в ДТП пассажиров второго ряда.Читать далее
-
20.12.2023, 07:58
«Не надо стесняться пользоваться кондиционером»: эксперт дал несколько советов по зимней эксплуатации
Эксплуатация автомобиля зимой имеет свои особенности и сопряжена с постоянным преодолением трудностей, будь то холодный пуск двигателя, обмерзающие щетки стелоочистителя или запотевающие стекла.Читать далее
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