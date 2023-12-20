Камеры научились ловить водителей с рамками-перевертышами

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Как выяснил портал Avtospravochnaya.com , в 2023 году комплексы фотовидеофиксации, входящие в систему «Паутина», научились распознавать хитрых водителей с рамками-перевертышами. Все данные с камер поступают в единую базу. Если несколько раз попадается материал с автомобилем, госномеров которого в базе ГИБДД нет, либо он периодически фиксируется с разными госномерами, информация о нем заносится в чёрный список. При очередной фиксации такого автомобиля данные передаются ближайшему экипажу ДПС, который останавливает машину и проверяет ее.

Поучительный случай произошел на днях в Красноярске. Сотрудники ГИБДД остановили кроссовер Lexus, за рулем которого сидел 40-летний местный житель. На машине инспекторы обнаружили рамку-перевертыш. По словам мужчины, она досталась ему вместе с автомобилем от предыдущего владельца. Снимать ее он не стал, а решил, напротив, пустить в дело. Закрепил на рамке два похожих госномера. Обман сотрудники полиции заподозрили на основе данных с дорожных камер.

В отношении водителя составили несколько административных протоколов. Мужчине грозит лишение водительского удостоверения на срок от 6 месяцев до 1 года и штраф в размере более 5 000 рублей. Кроме того, ему придется оплатить 28 административных штрафов за нарушения ПДД, которые были зафиксированы камерами за период использования подложных государственных регистрационных знаков. Общая сумма штрафов превышает 34 000 рублей.

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