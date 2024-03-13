Китайским автомобилям ограничивают путь в Россию. Кто в группе риска?

Ранее мы писали С 1 апреля изменится порядок ввоза автомобилей в Россию из стран ЕАЭС. Дилеры рассказали о последствиях С 1 апреля 2024 года в России меняется порядок расчета размера платежа за ввоз автомобилей из стран Евразийского ... Читать далее

Доцент Московского Политеха Анатолий Фиронов рассказал в интервью агентству «Прайм» , что со второго квартала 2024 года ситуация с импортом автомобилей в Россию изменится. Начиная с 1 апреля, налоги и сборы, недоплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора. Это позволит уравнять в правах официальных импортеров и серых дилеров.

По мнению Анатолия Фиронова, позиции брендов, представленных в России через авторизованные дилерские сети, укрепятся. От нового порядка расчета выиграют Chery, Changan, Exceed, Geely, Haval, JAC, Jetour, Omoda, FAW, Tank и Great Wall. С другой стороны, объемы автомобилей, ввозимых по схеме параллельного импорта, снизятся на 30 – 40 процентов. Параллельные поставки Voyah, Tank, Li Auto и других марок существенно сократятся.

При этом изменения вряд ли повлияют на спрос среди российских покупателей на такие эксклюзивные модели, как Dongfeng Mengshi M-Hero 917, Zeekr 001 FR, HiPhi X, Z, BYD Yangwang U8 и Hongqi LS7.

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